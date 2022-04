Top 14 (J24) : Facile victoire pour Lyon face à Montpellier

Montpellier n’est pas encore assuré de participer à la phase finale du Top 14. Leader du classement, le MHR a chuté pour la deuxième fois de suite à l’occasion d’un déplacement sur la pelouse de Lyon. Une rencontre qui a très vite trouvé son rythme car, après un échec au pied de Léo Berdeu, Charlie Ngatai a signé son retour de la meilleure des manières. Après des relais d Josua Tuisova et Davit Niniashvili, le centre néo-zélandais a fait parler sa puissance sur les extérieurs pour ouvrir le score dès la 4eme minute. Alors qu’Handré Pollard a quitté quelques minutes la pelouse pour un protocole commotion avant de reprendre sa place, Paolo Garbisi a répondu sur pénalité peu après le quart d’heure de jeu. Léo Berdeu, après deux échecs, a immédiatement retrouvé de la confiance et rétabli l’avance de cinq points du LOU. Un écart qui a enflé trois minutes plus tard grâce à Dylan Cretin. A l’issue d’une longue séquence de possession, le troisième-ligne rhodanien a forcé le passage pour corser l’addition. La situation du MHR s’est compliquée avec la sortie sur blessure de Paul Willemse dès la 25eme minute.

Haouas, la tuile pour Montpellier

Mais, après une deuxième pénalité de Léo Berdeu, les Cistes ont réagi avec Marco Tauleigne qui est allé à l’essai. En sortie de mêlée, Benoît Paillaugue a pu trouver son troisième-ligne qui, face à une défense lyonnaise pas en place, a pu aplatir sans difficulté. Toutefois, le match des Montpelliérains a définitivement tourné juste avant la mi-temps. Pour un plaquage dangereux sur Clément Laporte, Mohammed Haouas a reçu un carton rouge direct. Une faute qui a alors permis à Léo Berdeu d’offrir onze points d’avance au LOU à la mi-temps. Dos au mur et à un de moins pour 40 minutes, les joueurs de Philippe Saint-André ont tenté de poser des problèmes aux Lyonnais et cela s’est vite matérialisé avec une pénalité signée Handré Pollard, qui a toutefois manqué un deuxième coup de pied quatre minutes plus tard. Léo Berdeu, quant à lui, a eu moins de scrupules pour redonner de l’air à Lyon. C’est alors que les deux bancs se sont ouverts pour apporter du sang frais sur la pelouse. Des changements qui ont été favorables au LOU, qui à l’approche de l’heure de jeu, a trouvé la faille par Demba Bamba.

Lyon en route pour le Top 6

A la conclusion d’une séquence de jeu au près, le pilier rhodanien a été décalé par Baptiste Couilloud puis a forcé le rideau défensif héraultais pour rapprocher son équipe du bonus offensif. Une victoire à cinq points qui a pris corps à l’heure de jeu avec Clément Laporte qui, après avoir suivi une percée de Charlie Ngatai, a puni la défense montpelliéraine. Cette dernière a craqué pour la troisième fois en dix minutes face à Baptiste Couilloud. Joël K’Poku a pu servir son demi de mêlée après une récupération de balle de Charlie Ngatai. Ce dernier a permis au LOU de vivre une fin de match plus tranquille. Pour l’honneur, les Montpelliérains ont poussé et leurs efforts ont été récompensés dans l’avant-dernière minute. Après un ballon porté conquérant, Guilhem Guirado a trouvé un trou de souris pour aplatir le dernier essai de la rencontre. Avec cette victoire bonifiée (43-20), le LOU reste en lice pour une place dans les six premiers. Montpellier, battu pour la deuxième fois de suite, pourrait perdre sa place de leader à deux journées de la fin.



TOP 14 / 24EME JOURNEE

Samedi 30 avril 2022

Lyon - Montpellier : 43-20

17h00 : Pau - Racing 92

17h00 : Biarritz - Castres

17h00 : Perpignan - Brive

17h00 : Clermont - Stade Français Paris

21h05 : Toulouse - La Rochelle



Dimanche 1er mai 2022

21h05 : Bordeaux-Bègles - Toulon