Top 14 (J24) : Biarritz officiellement relégué, Perpignan retrouve le sourire, le Racing 92 fait un bon coup, Clermont s'en sort

Pau - Racing 92

Le Racing 92 est plus que jamais dans la course aux places en phase finale. Sur la pelouse de Pau, les Ciel-et-Blanc ont signé une troisième victoire consécutive en championnat. Les Béarnais ont pourtant démarré la rencontre tambour battant avec Reece Hewat qui a aplati le premier essai dès la première minute. La rencontre a alors tourné au duel de buteurs entre Antoine Hastoy et Zack Henry côté palois et Maxime Machenaud pour le Racing 92. A un peu plus de dix minutes de la pause, Zack Henry a trompé la défense francilienne pour donner douze points d’avance à la Section mais la fin du premier acte a été compliquée pour les joueurs de Sébastien Piqueronies. En huit minutes, Trevor Nyakane puis Baptiste Pesenti ont redonné des couleurs au club francilien alors que Rémi Seneca a écopé entre-temps d’un carton jaune pour une faute en mêlée. Une indiscipline dans ce secteur de jeu qui s’est reproduite à l’entame du deuxième acte et, cette fois, l’arbitre a renvoyé sur le banc un joueur de chaque côté, Nicolas Corato et Guram Gogichashvili. Dans la foulée, Antoine Hastoy a redonné l’avantage à Pau mais le buteur a également inscrit les derniers points de son équipe. Les 20 dernières minutes ont été à sens unique pour le Racing 92. Ibrahim Diallo a donné le ton avan que Maxime Machenaud n’ajoute trois points au pied. Après le carton jaune reçu par Daniel Ramsey pour une charge irrégulière, Juan Imhoff a corsé l’addition. Le bonus offensif est venu à deux minutes du terme de la rencontre par l’intermédiaire de Kevin Le Guen. Avec cette nette victoire (21-42), le Racing 92 remonte provisoirement au quatrième rang. Pau, battu pour la deuxième fois consécutive, n’est pas encore à l’abri pour le maintien.

Clermont - Stade Français Paris

Clermont a joué à se faire peur mais a eu le dernier mot face au Stade Français Paris. Il a fallu attendre le quart d’heure de jeu pour voir le score évoluer avec le premier essai du match signé Jaco van Tonder pour l’ASM. Après une pénalité de Morgan Parra, qui évoluait face à son futur club, le carton jaune reçu par Moses Alo-Emile à la suite d’un faute en mêlée, a ouvert des espaces dont Jaco van Tonder a profité pour corser l’addition. Si les Parisiens ont réagi par Adrien Lapègue à six minutes de la pause, les Jaunards ont maintenu sous l’eau la tête des joueurs de Gonzalo Quesada avec un troisième essai de Thibault Lanen. Avec 17 points d’avance à la pause, l’ASM pouvait voir venir mais les joueurs de Jono Gibbes ont été transparents pendant l’essentiel du deuxième acte. Une situation dont les Parisiens ont très vite profité. En cinq minutes, Kylan Hamdaoui est allé tromper la défense clermontoise pour relancer totalement le club de la Capitale. A douze minutes de la fin de la rencontre, Waisea s’est signalé pour donner l’avantage au Stade Français Paris pour la première fois du match. Une marge de quatre points qui n’a toutefois pas tenu. A force d’insister face à la défense parisienne, les Clermontois ont trouvé la faille. Sébastien Bézy, au terme d’une action confuse, a aplati sur la ligne l’essai qui offre la victoire à l’ASM (29-26). Un court succès qui permet aux Auvergnats de garder un mince espoir de voir la phase finale quand les Parisiens, battus pour la troisième fois en quatre matchs, sont maintenus mais hors course pour finir dans les huit premiers.

Perpignan - Brive

Perpignan, de son côté, s’est donné un espoir de rester en Top 14 au terme de la saison. Dans un duel crucial dans la course au maintien, l’USAP s’est imposé face à Brive. Les Corréziens ont frappé les premiers par Setariki Tuicuvu mais la réponse est arrivée au quart d’heure de jeu par Mathieu Acebes. Alors que Stuart Olding a répondu à Melvyn Jaminet dans un duel de buteurs, Piula Faasalele a permis au club catalan de virer en tête à la pause avec une marge de sept petits points. Heureusement pour l’USAP, le CAB a été absolument muet en attaque durant les 40 dernières minutes. Les Perpignanais ont corsé l’addition sept minutes après le repos avec le doublé de Piula Faasalele puis Melvyn Jaminet a donné un peu plus d’ampleur au succès catalan avec une deuxième réussite sur pénalité. A partir de là, le tableau d’affichage n’a pas évolué. La fin de match a surtout été marquée par l’indiscipline de part et d’autre. Tout d’abord, Setareki Bituniyata a quitté la pelouse dix minutes côté Briviste pour une charge avec l’épaule sur Melvyn Jaminet à 25 minutes du terme de la rencontre. Dans les derniers instants, Xavier Chiocci s’est vu intimer l’ordre de voir la fin du match depuis le banc de touche après avoir payé l’accumulation de fautes côté USAP. L’écart était trop important pour que Brive espère un retournement de situation. Avec cette victoire (27-10), Perpignan revient à trois points de Brive avec deux journées encore à disputer. Autrement dit, les Catalans n’ont absolument pas dit leur dernier mot dans la course au maintien.

Biarritz - Castres

Une victoire de Perpignan qui a d’importantes conséquences pour Biarritz. En effet, le club basque est désormais assuré d’évoluer à nouveau en Pro D2 la saison prochaine. A l’occasion de la réception de Castres, le BO a concédé sa 19eme défaite, celle de trop. Un match qui a démarré par un échange d’amabilités entre Brett Herron et Benjamin Urdapilleta. Entre-temps, Nick Champion de Crespigny a écopé d’un carton jaune. Ce qui n’a pas empêché le CO d’imposer son jeu et de corser l’addition avec un essai de Filipo Nakosi, qui a été le premier d’une longue série. En effet, avant la pause, Santiago Arata et Thomas Combezou ont permis à Castres de virer en tête avec seize points d’avance à la pause. Dès le retour sur la pelouse d’Aguiléra, Vilimoni Botitu a prolongé l’agonie biarrote avant la réaction d’orgueil de Darly Domvo. Le BO a alors poussé mais sans aucune réussite. La fin de match a vu Castres crucifier une équipe de Biarritz qui a lâché. En cinq minutes, Geoffrey Palis, Florent Vanverberghe et Benjamin Urdapilleta ont aplati trois essais supplémentaires pour consolider la victoire de Castres (13-48). Avec quinze points de retard sur Perpignan, Biarritz ne pourra plus revenir. Castres, qui s’impose pour la troisième fois de suite, remonte provisoirement à la troisième place du classement.



TOP 14 / 24EME JOURNEE

Samedi 30 avril 2022

Lyon - Montpellier : 43-20

Pau - Racing 92 : 21-42

Biarritz - Castres : 13-48

Perpignan - Brive : 27-10

Clermont - Stade Français Paris : 29-26

21h05 : Toulouse - La Rochelle



Dimanche 1er mai 2022

21h05 : Bordeaux-Bègles - Toulon