Top 14 (J23) : Urdapilleta et Castres dominent Clermont, le Stade Français s'offre Pau en fin de match

Pau tombe malgré Hastoy

TOP 14 / 23EME JOURNEE

Samedi 23 avril 2022

Dimanche 24 avril 2022

Le rendez-vous était pris au stade Pierre-Fabre entre Castres et Clermont. Avec d’un côté, une équipe castraise désireuse de prolonger son invincibilité à domicile et en face, des Jaunards voulant briser leur série de sept défaites en championnat. Sous une pluie battante, les trente acteurs n’ont pas rendu cette rencontre des plus attrayantes. Beaucoup d’erreurs techniques à signaler.et a su punir l’indiscipline clermontoise. L’Argentin a débloqué le tableau des scores dans l’axe (19’) avant de récidiver quatre minutes plus tard depuis le côté droit. 6-0, le score à la mi-temps et celui-ci n’a pas bougé malgré la sortie pour dix minutes en début de second acte de Wayan de Benedittis pour les Castrais. Peu après l’heure de jeu, ce diable d’Urdapilleta a porté le score à 9-0 avant de convertir une dernière pénalité sur le gong.Dans l’autre match du jour, le Stade Français Paris (11eme) pouvait rebondir après ses trois défaites de rang face au Racing, la première en championnat et les deux autres causant son élimination de la Champions Cup. Adrien Lapègue a donné le ton dès la sixième minute en inscrivant le premier essai de la partie. Une interception dans son camp puis une course de plusieurs dizaines de mètres pour permettre à son équipe de mener 5-0. C’est à l’heure de jeu que les Parisiens ont enfoncé le clou avec l’essai du bonus offensif. Sur un ballon porté, le bloc est allé jusqu’à l’en-but où Pierre-Henri Azgogh a aplati. Un point de bonus envolé à dix minutes du terme.. Ses septième et huitième essais de la saison. Mais voilà, ses coéquipiers ont gâché tous les efforts entrepris en concédant. De quoi nourrir des regrets pour des Palois (10emes), battus 21-18, et un peu plus loin de la phase finale.- Clermont : 12-0- Pau : 21-1817h15 : Brive - Lyon17h15 : Racing 92 - Biarritz17h15 : La Rochelle - Perpignan21h05 : Toulon - Toulouse21h05 : Montpellier - Bordeaux-Bègles