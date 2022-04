Top 14 (J23) : La Rochelle et le Racing 92 enchaînent, Lyon renoue avec la victoire

Le LOU retrouve le sourire

TOP 14 / 23EME JOURNEE

Samedi 23 avril 2022

Dimanche 24 avril 2022

On n'arrête plus le Racing 92 ! Bourreau trois fois en deux semaines (dont deux fois en Coupe d'Europe) de son voisin et rival du Stade français Paris,Le BO, qui n'a plus gagné depuis e 6 février dernier, chez lui contre La Rochelle, n'a tenu qu'une mi-temps sur la pelouse du sixième du classement avant le coup d'envoi (mais désormais cinquième). Malheureusement pour les Biarrots et Baptiste Couilloud, auteur du seul essai des Basques dans cette partie,Toujours invaincu chez lui en 2022, le Racing conforte sa place dans le Top 6 et enfonce encore plus le BO, battu pour la 18eme fois cette saison déjà.Perpignan, avant-dernier, a lui aussi vécu un samedi très compliqué sur la pelouse de La Rochelle. Comme Biarritz, l'USAP n'a jamais fait le poids dans cette rencontre qui aSeul bémol pour les Rochelais : malgré leurs efforts, ils doivent se contenter de quatre points, faute d'avoir réussi à empocher un point de bonus. Pas de point supplémentaire non plus pour le LOU, mais un succès très précieux des Lyonnais, sur la pelouse de Brive (31-17).Homme du match, le demi d'ouverture du LOU Léo Berdeu a inscrit à lui seul 26 des 31 points de son équipe (8 pénalités, 1 transformation), qui retrouve la sixième place.- Clermont : 12-0- Pau : 21-18Brive -: 17-31- Biarritz : 40-7- Perpignan : 32-1621h05 : Toulon - Toulouse21h05 : Montpellier - Bordeaux-Bègles