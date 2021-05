Top 14 (J23) : Castres ne s'arrête plus !

Mais où va s'arrêter le Castres Olympique ? A la lutte pour le maintien à la fin de l'année 2020, le CO est aujourd'hui en route vers les phases finales, après avoir signé sa cinquième victoire d'affilée ce vendredi en ouverture de la 23eme journée. Après La Rochelle, Pau, Toulouse et Bayonne, c'est Lyon qui a mordu la poussière face aux Tarnais, s'inclinant 37-29 à Pierre-Fabre. Castres a globalement maîtrisé ce match, même si le LOU l'a privé du bonus offensif à la dernière minute. Un point en moins qui pourrait la faire la différence au moment de faire les comptes, dans trois journées.

Un doublé pour Nakosi

Le CO a réussi une très belle première période, remportée 20-9 en marquant deux essais. C'est d'abord Filipo Nakosi qui a aplati à la 13eme, après un beau mouvement collectif qu'il a conclu en bout de ligne, côté gauche. Trois minutes avant la sirène, en supériorité numérique après le carton jaune reçu par Dylan Cretin, c'est Wilfried Hounkpatin qui a inscrit le deuxième essai castrais, tout en puissance après une pénalité jouée à la main (le 10eme essai du genre pour le CO cette saison !). Lyon n'a marqué que sur trois pénalités de Jean-Marc Doussain lors de cette première période. En deuxième, les Lyonnais sont revenus à 20-19 à la 55eme, après une nouvelle pénalité de Doussain, et un essai de Baptiste Couilloud, servi par Josua Tuisova après une remontée de balle lyonnaise de 80 mètres, et une transformation de Doussain. Mais Castres a rapidement réagi, avec le deuxième essai de la soirée de Nakosi (son 11eme de la saison), dans le coin gauche après une chandelle de Geoffrey Palis et une bonne lecture du jeu de Rory Kockott.

Castres provisoirement cinquième

Puis à la 63eme, Bastien Guillemin a inscrit l'essai qui aurait pu être celui du bonus, suite à une feinte et une passe de Thomas Combezou. Un bonus qui n'est donc pas tombé dans l'escarcelle castraise, puisque Tuisova a marqué le deuxième essai lyonnais, en doublé supériorité numérique après les cartons jaunes de Benjamin Urdapilleta et Antoine Tichit, après s'être extirpé d'une mêlée pour aller marquer. C'est donc une treizième victoire cette saison pour Castres, qui prend provisoirement la cinquième place, avec trois points d'avance sur le premier non qualifiable pour les phases finales, Lyon. Mais de nombreuses équipes comptent des matchs en retard, et ce classement est donc tronqué.



VICTOIIIRE !

Nos Olympiens l'emportent sur le score de 37-29 ! Quel math de nos castrais qui remportent un précieux succès dans ce sprint final ! ALLEZ CO !#COLOU pic.twitter.com/mwMm86dSMF

— Castres Olympique (@CastresRugby) May 7, 2021

TOP 14 / 23EME JOURNEE



Vendredi 9 mai 2021

Samedi 10 mai 2021

- Lyon : 37-29Racing 92 - ClermontAgen - PauBayonne - Bordeaux-BèglesBrive - Stade FrançaisMontpellier - La RochelleToulon - Toulouse