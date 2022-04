Top 14 (J23) : Bordeaux-Bègles s'impose à Montpellier et réduit l'écart

Le choc des leaders a tenu toutes ses promesses. A l’occasion du match de clôture de la 23eme journée du Top 14, le leader Montpellier recevait sur sa pelouse du GGL Stadium son dauphin, Bordeaux-Bègles. Une rencontre haletante dont l’issue n’a pas été connue avant les toutes dernières minutes. Très vite, Paolo Garbisi a donné l’avantage au MHR sur une pénalité très facile, consécutive à une faute de Mahamadou Diaby dans un ruck. Toutefois, la réponse de l’UBB a été immédiate et est venue de Maxime Lamothe. Tel un trois-quarts, le talonneur girondin a profité d’une passe bien sentie de Louis Picamoles pour foncer vers l’en-but et inscrire le premier essai de la rencontre. Sur cette action inattendue, Paolo Garbisi a été piégé puis Anthony Bouthier a été repoussé dans sa tentative de plaquage. Toutefois, dans la foulée, Maxime Lucu a manqué la cible sur la transformation. Le demi de mêlée international a toutefois eu l’opportunité de se reprendre au quart d’heure de jeu pour affirmer l’avantage pris par l’UBB dans ce début de match. Moins de dix minutes plus tard, la doublure d’Antoine Dupont en sélection a une nouvelle fois manqué la cible, en coin et à longue distance. Toutefois, dans la foulée, le buteur girondin ne s’est pas trompé à une distance similaire mais plus dans l’axe des perches, offrant huit longueurs d’avance à Bordeaux-Bègles. Alors que Paolo Garbisi a également manqué la cible à la demi-heure de jeu, le premier acte s’est conclu avec un avantage porté à onze longueurs pour l’UBB, Maxime Lucu ayant ajouté trois points au pied à cinq minutes de la pause.

Un carton jaune a fait mal à Bordeaux-Bègles

Au retour des vestiaires, le MHR a très vite pensé avoir fait le plus dur. En effet, après une séquence de « ping-pong rugby », François Trinh-Duc s’est refusé à aplatir dans son en-but malgré la pression d’Anthony Bouthier, qui avait bien suivi son coup de pied. Alors que l’arrière des Cistes pensait avoir aplati le premier essai de son équipe, l’arbitrage vidéo a permis de déceler un léger mais suffisant passage en touche de ce dernier au début de l’action. Une action qui a été un véritable avertissement pour l’UBB. Paolo Garbisi, de son côté, n’a pas tremblé pour ajouter trois points sur pénalité mais Maxime Lucu lui a répondu six minutes plus tard. C’est alors que Philippe Saint-André a ouvert son banc, notamment avec l’entrée en jeu du jeune demi de mêlée Martin Doan, qui aura la lourde charge de remplacer numériquement Cobus Reinach en cette fin de saison. A peine entré en jeu pour pallier une blessure de Paolo Garbisi, Handré Pollard s’est signalé avec une pénalité longue distance permettant au MHR de repasser sous les dix points de retard. Les deux équipes se sont alors rendu coup pour coup mais la donne a changé à la 64eme minute. Pour un plaquage haut sur Anthony Bouthier, Mahamadou Diaby a écopé d’un carton jaune. Une faute après laquelle Handré Pollard a ramené Montpellier à cinq longueurs. L’indiscipline girondine s’est une nouvelle fois exprimée via Lekso Kaulashvili, qui a permis au buteur sud-africain de ramener les Cistes à deux petits points.

Lucu a répondu présent

Après une nouvelle pénalité de Maxime Lucu, c’est en toute fin de supériorité numérique que Montpellier a fait céder le rideau défensif girondin. Après une pénalité vite jouée et une charge de Zach Mercer, Mohamed Haouas s’est mué en demi de mêlée pour lancer Florian Verhaeghe vers la ligne. En deux temps, le deuxième-ligne a aplati le premier essai héraultais de la rencontre, Handré Pollard se chargeant de la transformation pour redonner l’avantage à Montpellier avec cinq minutes à jouer. La victoire tendait alors les bras aux Héraultais, ce qui leur aurait permis de s’assurer de participer à la phase finale du Top 14 dès ce dimanche. Mais le manque de discipline en fin de match côté montpelliérain a fait la différence pour Bordeaux-Bègles dans la dernière minute. Enzo Forletta s’est, en effet, mis à la faute dans un ruck. A 42 mètres légèrement sur la droite des perches, Maxime Lucu ne s’est pas trompé et permis à l’UBB de repasser devant au tableau d’affichage. Dans la foulée, le renvoi d’Handré Pollard est allé directement en touche, offrant une mêlée au milieu du terrain à l’UBB. Avec malice, les Girondins ont laissé filer le chrono jusqu’à la sirène. En sortie de mêlée, François Trinh-Duc a pu sortir le ballon en touche pour valider la victoire de Bordeaux-Bègles sur la plus petite des marges (22-23). Montpellier sort de cette rencontre avec le bonus défensif, ce qui permet aux Cistes de garder deux points d’avance sur l’UBB à trois journées de la fin de la saison régulière. Des Bordelais qui, après des semaines troublées, retrouvent le sourire.



TOP 14 / 23EME JOURNEE

Samedi 23 avril 2022

Castres - Clermont : 12-0

Stade Français Paris - Pau : 21-18

Brive - Lyon : 17-31

Racing 92 - Biarritz : 40-7

La Rochelle - Perpignan : 32-16

Toulon - Toulouse : 19-15



Dimanche 24 avril 2022

Montpellier - Bordeaux-Bègles : 22-23