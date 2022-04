Top 14 (J22) : Victoires bonifiées pour Toulon et Clermont, Biarritz étrillé par Pau, Perpignan dominé par Montpellier

Lyon - Toulon

Non, Toulon n’a pas encore abandonné tout espoir de disputer la phase finale du Top 14. Les joueurs de Franck Azéma ont créé une petite sensation ce samedi avec une très large et nette victoire sur la pelouse de Lyon, qui s’incline pour la troisième fois de suite en championnat. Si Louis Carbonel a débloqué le tableau d’affichage sur pénalité, Baptiste Couilloud a su se jouer de la défense toulonnaise pour aplatir le premier essai de la rencontre au bout de seulement cinq minutes. Dans la foulée, Léo Berdeu a répondu à Louis Carbonel mais le buteur du LOU a alors inscrit les derniers points de son équipe, avec un peu moins de 60 minutes encore à jouer. Peu après la demi-heure de jeu, Facundo Isa a permis au RCT de virer en tête à la pause pour un point. Le deuxième acte a alors tourné à la démonstration offensive des Varois avec Cheslin Kolbe qui a lancé le mouvement trois minutes après le retour sur la pelouse. Julien Hériteau y est ensuite allé de son doublé en douze minutes, deux essais entrecoupés d’une troisième pénalité réussie par Louis Carbonel. En fin de match, Gabin Villière s’est signalé en donnant un peu plus d’ampleur au succès toulonnais, consolidé par une dernière pénalité de Louis Carbonel. Avec cette victoire (10-43), Toulon revient à seulement trois points de Lyon, actuellement dernier qualifié pour les barrages. Des Rhodaniens qui vont devoir se reprendre vite pour ne pas continuer leur chute au classement.

Montpellier ne compte pas abandonner sa première place. Avant le match de Bordeaux-Bègles face à La Rochelle, le MHR est allé chercher une deuxième victoire consécutive sur la pelouse de Perpignan au terme d’un match accroché. Alors que Louis Foursans a répliqué à l’ouverture du score de Melvyn Jaminet avant de voir l’arrière des Bleus redonner l’avantage à l’USAP, c’est le carton jaune reçu par Piula Faasalele pour une manchette sur Paul Willemse qui a changé la donne. Nicolaas Janse van Rensburg a profité de la supériorité numérique des Cistes pour inscrire le premier essai de la rencontre. Une réussite au pied de Louis Foursans juste avant la pause a permis à Montpellier de prendre sept points d’avance. Alors que les deux équipes se sont neutralisées en début de deuxième période, le carton jaune dont a écopé Anthony Bouthier pour un plaquage illicite sur Melvyn Jaminet a relancé l’USAP. En effet, Tristan Tedder a conclu victorieusement une longue séance de possession catalane et remis les deux équipes à égalité. Les Perpignanais ont alors tenu bon mais le MHR a fini par faire la décision. Un deuxième essai de Nicolaas Janse van Rensburg à six minutes de la sirène a douché l’enthousiasme du public d’Aimé-Giral puis Paolo Garbisi a scellé le sort du match. Montpellier s’impose difficilement (13-23) mais prend provisoirement six points d’avance sur l’UBB quand Perpignan reste avant-dernier.

Les Catalans peuvent toutefois se réjouir d’une chose, Biarritz n’a pas pu réduire l’écart de onze points au classement à l’occasion de la réception de Pau. Lors d’une rencontre marquée par le vibrant hommage à Federico Martin Aramburu en présence de sa famille et avec un discours de son ancien coéquipier Nicolas Brusque, le BO n’a que trop peu existé. La première période a été à sens unique pour la Section. Après l’ouverture du score sur pénalité d’Antoine Hastoy, Rémi Sénéca a creusé l’écart avec le premier essai du match, imité par Clovis Le Bail avant la demi-heure de jeu alors qu’Antoine Hastoy avait ajouté trois points supplémentaires au pied. Le futur buteur de La Rochelle a corsé l’addition juste avant la pause pour donner 23 points d’avance à Pau. Des Béarnais qui se sont comme relâchés au retour sur la pelouse d’Aguiléra face à des Biarrots remobilisés. Le résultat a été deux essais en quatre minutes, tous deux signés Lucas Peyresblanques. Entre-temps, Nicolas Corato a laissé la Section Paloise à quatorze après un en-avant volontaire. Malgré cette infériorité numérique, les joueurs de Pau ont repris leurs esprits et se sont remis sur le chemin du bonus offensif avec des essais signés Eoghan Barrett, Antoine Hastoy et Lucas Rey en l’espace de sept minutes. Une victoire à cinq points qui leur a finalement échappé. En effet, après le carton jaune reçu par Siegfried Fisi’ihoi pour avoir bloqué la sortie du ballon en mêlée, Lucas Rey s’est mis à la faute et a également écopé d’un carton jaune pour un acte d’antijeu. Une action qui a également amené l’arbitre à siffler un essai de pénalité pour le BO. Pau s’impose (19-42) mais ne ramène que quatre points du Pays Basque quand Biarritz reste bon dernier.

Clermont conserve la suprématie régionale. A l’occasion de la réception de Brive au Stade Marcel-Michelin, les Jaunards ont signé un succès net. Un duel qui a démarré tambour battant avec Alivereti Raka qui est allé à l’essai au bout de trois minutes mais So’otala Fa’aso’o lui a répondu six minutes plus tard. Entre-temps, Thomas Laranjeira et Esteban Abadie ont dû céder leur place sur blessure. Morgan Parra a permis à l’ASM de creuser l’écart sur deux pénalités, alors qu’Enzo Hervé n’a pas su régler la mire, avant que Fritz Lee n’inscrive le deuxième essai clermontois à huit minutes de la pause. Dès le retour sur la pelouse, les Jaunards sont repartis à l’attaque et George Moala a rapproché son équipe du bonus offensif seulement quatre minutes après la reprise du jeu. Les Brivistes, à l’orgueil, ont répondu par l’intermédiaire de Retief Marais, imposant à leurs adversaires d’inscrire deux essais dans la dernière demi-heure pour obtenir une victoire à cinq points. Damian Penaud a fait la moitié du chemin à la 56eme minute mais il a fallu attendre bien plus longtemps pour voir le public du Marcel-Michelin s’enthousiasmer. Une rencontre durant laquelle Brive n’a pas été épargné par les blessures avec Guillaume Galletier sorti sur civière, Otar Giorgadze, Daniel Brennan et Wesley Douglais qui ont dû quitter la pelouse. George Moala a offert le bonus offensif à l’ASM à trois minutes de la sirène. Avec cette victoire (41-10), Clermont repart de l’avant et reste en lice pour la phase finale quand Brive n’est pas encore à l’abri dans la course au maintien.



TOP 14 / 22EME JOURNEE

Samedi 2 avril 2022

Castres - Toulouse : 19-13

Clermont - Brive : 41-10

Biarritz - Pau : 19-42

Lyon - Toulon : 10-43

Perpignan - Montpellier : 13-23

21h05 : Bordeaux-Bègles - La Rochelle



Dimanche 3 avril 2022

21h05 : Racing 92 - Stade Français Paris