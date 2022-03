Top 14 (J22) : Trois arbitres étrangers officieront pour la 22e journée

La 22eme journée de Top 14 accueillera des arbitres non français. En effet, un total de trois arbitres internationaux officieront dans le championnat de France, ce samedi mais également ce dimanche Il s'agit d'un Gallois, d'un Géorgien et d'un Irlandais. Le Gallois Graig Evans sera au sifflet pour arbitrer la rencontre qui opposera le club de Perpignan, qui occupe actuellement la treizième place du classement avec un total de 35 points, à celui de Montpellier, le leader avec un total de 64 points. De son côté, l'Irlandais Andrew Brace a hérité du derby entre le club du Racing 92, qui occupe actuellement la septième place du classement avec un total de 51 points, à celui du Stade Français, onzième du classement avec un total de 45 points.

Un arbitre japonais a officié en Pro D2 en novembre

Enfin, le Géorgien Nika Amashukeli arbitrera, quant à lui, le match qui opposera le club de Bordeaux-Bègles, actuel deuxième du classement du championnat de France avec un total de 62 points, à celui de La Rochelle, quatrième du classement avec un total de 54 points. Dans le sens inverse, trois arbitres français officieront à l'étranger : Tual Trainini (Llanelli-Cardiff) et Pierre Brousset (Benetton-Connacht) en URC et Mathieu Raynal (London Irish-Harlequins) en Premiership anglaise. Des arbitres vidéo les accompagneront également. Auprès de l'AFP, à ce sujet, la Ligue nationale de rugby (LNR) a ainsi notamment déclaré : "C'est une bonne manière de les confronter au jeu auquel ils vont faire face en Coupe d'Europe lors des semaines qui arrivent. Pour les joueurs, c'est une façon de les sensibiliser à l'arbitrage qu'ils retrouveront en Coupe d'Europe." En novembre dernier, le Japonais Takehito Namekawa avait arbitré en Pro D2, pour Vannes - Provence Rugby (11eme journée) et Agen - Oyonnax (12eme journée). En Top 14, la dernière fois qu'un arbitre étranger a officié remonte à cinq ans en arrière.