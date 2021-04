#TOP14 J22

A la suite d'un nouveau cas déclaré à la Covid-19 et en raison de la situation sanitaire au sein de l'effectif du RC Toulonnais, la @LNRofficiel a décidé le report au samedi 1er mai à 18h30 de la rencontre @RCTofficiel / @agen_rugby pic.twitter.com/ReSA077Jjy

— TOP 14 Rugby (@top14rugby) April 23, 2021

Seulement trois rencontres ce week-end ?

Le coronavirus n'en finit décidément plus de perturber cette saison de Top 14. La 22eme journée du championnat de France de rugby se retrouve, à son tour, chamboulée. En effet, ce vendredi, la Ligue nationale de rugby (LNR) a officialisé, via Twitter, le report d'une nouvelle rencontre. En raison notamment d'un nouveau cas de coronavirus détecté au sein de l'effectif de l'équipe première du RCT,. Dans un premier temps, le suspense semblait être de mise, concernant une décision finale quant à la tenue de cette fameuse rencontre. Tous les acteurs concernés par celle-ci devaient évidemment espérer, jusqu'au bout, qu'elle puisse se tenir, dans les meilleures conditions possibles.Un nouveau report synonyme de véritable casse-tête, dans la mesure où notamment ces deux fameuses formations ont déjà, chacune, un match en retard à disputer, mais une date a donc été bel et bien trouvée. Toujours est-il que le RCT semble avoir bien du mal à se débarrasser de ce Covid-19. Cette annonce officielle du report de ce match est donc intervenue, mais une autre rencontre serait également en danger, selon les informations de Rugbyrama.Ce vendredi matin, Rugbyrama assurait que là aussi, la menace d'un report était bel et bien présente et même plus que menaçante. Enfin, le média affirme que seules trois rencontres devraient avoir lieu ce week-end, pour le compte de cette 22eme journée de Top 14. En effet, Lyon accueille Clermont, ce samedi à 14h45. Ce même jour, à 17h45, le Stade Français reçoit Pau. Enfin, toujours ce samedi et pour terminer, à 21h05, le Stade Toulousain affronte le Racing 92.