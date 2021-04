Top 14 (J22) : Sur sa pelouse, Lyon signe un succès crucial face à Clermont

Lyon peut plus que jamais croire à la phase finale du Top 14. En ouverture d’une 22eme journée de nouveau très perturbée par le coronavirus, le club rhodanien a signé un succès qui pourrait compter en fin de saison face à Clermont. Ce sont pourtant les Jaunards qui ont frappé les premiers, profitant des largesses de leurs adversaires. En effet, cinq minutes après le coup d’envoi, Peceli Yato a pris un ballon relâché par Xavier Chiocci et, totalement oublié par la défense lyonnaise, est allé aplatir entre les poteaux. Mais, à partir de là, les joueurs de Franck Azéma sont totalement sortis du match et ont laissé l’initiative du jeu aux protégés de Pierre Mignoni. En effet, après une réalisation au pied de Jean-Marc Doussain, suivie d’un échec du buteur du LOU, Xavier Mignot a bonifié un passe bien sentie de Jonathan Pélissié pour aplatir le premier essai rhodanien. Un avantage qui a été conforté cinq minutes plus tard. Après un deuxième échec de Jean-Marc Doussain, Josua Tuisova a percé la défense clermontoise. En force, l’ailier lyonnais a empêché ses adversaires d’intervenir avant d’aplatir à son tour pour offrir dix points d’avance au LOU au milieu de la première période.

Cancoriet, une erreur lourde de conséquences

Les Clermontois ont alors tenté de réagir mais sans réussite quand, côté Lyonnais, Charlie Ngatai a manqué le coche à 55 mètres des poteaux à huit minutes de la pause. Alors que Sébastien Bézy a également échoué face aux perches, Clermont a vécu un coup dur juste avant la sirène. Alors que Tim Nanai-Williams a faussé compagnie à la défense lyonnaise pour aplatir l’essai de la relance pour l’ASM, l’arbitre est revenu sur une faute de Judicaël Cancoriet, dont le raffut sur Jean-Marc Doussain s’est avéré être au niveau de la gorge. L’arbitrage vidéo a été sans pitié pour le Clermontois avec le carton rouge qui a été brandi par l’arbitre. Dès le retour sur la pelouse, Franck Azéma a fait entrer en jeu de l’expérience avec Morgan Parra dans la charnière à la place de Tim Nanai-Williams. Le demi de mêlée s’est immédiatement signalé avec une pénalité réussie pour remettre l’ASM sur les bons rails, lançant un duel de buteurs avec Jean-Marc Doussain, l’écart restant de sept longueurs. Mais, dans la foulée, George Moala a remis les deux équipes à égalité au tableau d’affichage. Le centre clermontois est venu au soutien d’un ballon porté formé à la suite d’une touche pour s’arracher et aplatir le deuxième essai du club auvergnat.

Clermont a tenu tête, Lyon a fini fort

Après avoir vu les deux équipes apporter du sang neuf, Morgan Parra a redonné l’avantage à l’ASM à 20 minutes du terme de la rencontre… avant que Sipili Falatea n’écope d’un carton jaune, laissant son équipe à treize pour dix minutes. Une double supériorité numérique dont Thibaut Regard a profité pour aplatir à l’issue d’une action initiée par une mêlée et un relais de Charlie Ngatai. A dix minutes du terme de la rencontre, la multiplication des fautes rhodaniennes a renvoyé sur le banc de touche Alex Tulou, permettant à Clermont de conclure la rencontre à égalité numérique. Un rééquilibrage des forces qui a permis à Cheikh Thiberghien de redonner l’avantage aux Jaunards au terme d’un ballon porté et d’une bonne sortie de balle de Sébastien Bézy. Mais le LOU a fini fort avec deux essais en cinq minutes signés Jean-Marc Doussain et Josua Tuisova, qui ont enlevé une sacrée épine du pied de son équipe. Lyon s’impose de onze points (41-30) et remonte au cinquième rang à trois points de Clermont, dont la troisième place est incertaine.



TOP 14 / 22EME JOURNEE

Samedi 24 avril 2021

Lyon - Clermont : 41-30

17h45 : Stade Français Paris - Pau

21h05 : Toulouse - Racing 92



Reportés à une date ultérieure

Brive - La Rochelle

Toulon - Agen

Bayonne - Castres

Bordeaux-Bègles - Montpellier