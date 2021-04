Top 14 (J22) : Le calendrier modifié à cause du coronavirus

#TOP14

La rencontre @UBBrugby / @MHR_officiel est décalée au dimanche 25 avril dans l'après-midi (horaire à confirmer).

Un point de situation sera réalisé jeudi en fin de journée à l’issue de nouveaux tests de contrôle au sein de l’effectif de l’UBB pic.twitter.com/HCY1NrEm5g



La LNR contrainte de programmer des matchs en semaine

La Ligue Nationale de rugby doit de nouveau faire face au coronavirus. Alors que le Top 14 a pu profiter du Tournoi des 6 Nations pour remettre son calendrier à jour, une nouvelle poussée du virus impose aux instances de prendre des mesures pour limiter les risques de transmission. Après une 21eme journée largement perturbée avec quatre rencontres reportées, c’est la 22eme journée de l’élite du rugby professionnel français qui est à son tour concernée. En effet, face aux cas récemment annoncés par le club de Brive, la réception de La Rochelle par le club corrézien a été reportée au mardi 11 mai. Castres ayant également fait état de deux cas en son sein, le match du CO sur la pelouse de Castres n’aura pas lieu ce week-end mais le jeudi 29 avril avec un coup d’envoi à 20h45. Bordeaux-Bègles, qui est toujours en proie au coronavirus, une vague de tests de dépistage est prévue ce jeudi. Si les résultats sont uniformément négatifs, la réception de Montpellier sera reprogrammée le dimanche 25 avril dans l’après-midi. Un report à une date ultérieure sera envisagé si ces tests laissent apparaître une nouvelle flambée épidémique.Alors que la saison régulière du Top 14 est dans sa dernière ligne droite, le nombre de dates disponibles pour reprogrammer les rencontres sont très réduites. La LNR va ainsi profiter du week-end dédié aux demi-finales de la Champions Cup et de la Challenge Cup pour y placer trois rencontres. En plus de Bayonne - Castres le jeudi soir, le derby d’Ile-de-France entre le Racing 92 et le Stade Français Paris aura lieu le 1er mai à 14h00 alors que le derby auvergnat opposant Clermont à Brive se déroulera le même jour à 18h30. Mais, avec Bordeaux-Bègles, La Rochelle et Montpellier encore engagés dans les compétitions continentales, cette solution ne peut pas être retenue. Dans l’attente des résultats des demi-finales européennes, la LNR a décidé de fixer au mardi 11 mai les matchs Agen - Bordeaux-Bègles, Brive - La Rochelle et Montpellier - Toulon. Toutefois, cette programmation pourra évoluer « selon les résultats des demi-finales de Coupes d’Europe t selon la tenue du match UBB-MHR ce week-end », précise la LNR via le compte Twitter officiel du Top 14.