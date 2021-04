Top 14 (J22) : La rencontre Bordeaux-Bègles - Montpellier également reportée

#TOP14

Suite aux résultats des tests RT PCR réalisés vendredi soir, et après avis de la commission d'expertise, la @LNRofficiel a décidé de reporter la rencontre @UBBrugby / @MHR_officiel à une date ultérieure pic.twitter.com/KgdK9LA2nK

— TOP 14 Rugby (@top14rugby) April 24, 2021

Quatrième match sur les sept à être reporté

Le suspense était encore de mise ce samedi matin. Finalement, seules trois rencontres de Top 14 auraient donc lieu ce week-end, dans le cadre de la 22eme journée du championnat de France de rugby. En effet, en milieu de journée,, qui aurait dû se jouer ce dimanche à 14h45, alors que, dans un premier temps, elle avait déjà été reportée. Sa première programmation l'avait placée à ce vendredi soir. Ce premier report avait été motivé par la détection de sept cas positifs au nouveau coronavirus au sein de l'effectif de l'équipe première de l'Union Bordeaux-Bègles.Finalement, il n'y aura donc pas de duel entre ces équipes ce week-end et à ce sujet, la LNR a ainsi quelque peu détaillé les raisons qui lui ont donc fait prendre cette fameuse décision, à travers son fameux communiqué : « A la suite des résultats des tests RT-PCR réalisés vendredi soir au sein de l'effectif de l'Union Bordeaux-Bègles, et après avis de la Commission d'expertise Covid-19,» Quant à la future date pour la tenue de ce match, elle n'a pas été précisée. En tout, quatre rencontres sur les sept initialement prévues pour cette 22eme journée de Top 14 ont donc subi le même sort. Les trois précédentes avaient été Toulon-Agen, Brive-La Rochelle et Bayonne-Castres.