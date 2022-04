Top 14 (J22) : Castres l'emporte face à Toulouse

Le Stade Pierre-Fabre reste une citadelle imprenable ! Pour la 19eme fois de suite, Castres s’est imposé sur sa pelouse à l’occasion du match d’ouverture de la 22eme journée du Top 14, dédiées aux derbys, face à Toulouse. Une rencontre pour laquelle Ugo Mola a dû revoir ses plans au dernier moment avec le forfait de Julien Marchand, remplacé par Peato Mauvaka, annoncé initialement remplaçant au coup d’envoi. Une affiche qui a démarré modestement, Thomas Ramos manquant l’ouverture du score à la 5eme minute sur pénalité. Ce dernier a toutefois réglé la mire peu avant le quart d’heure de jeu alors que son équipe a joué avec le vent durant le premier acte. La défense castraise a ensuite mis les barbelés pour stopper toutes les velléités offensives toulousaines. A l’approche de la mi-temps, le CO a commencé à s’enorgueillir et Jérémy Fernandez, malgré des grandes difficultés à placer le ballon sur son tee, a pu égaliser. Sur la toute dernière action de cette première période, les Toulousains ont joué leur va-tout.

Castres a su réagir

Une passe au pied parfaitement ajustée d’Antoine Dupont a trouvé Sofiane Guitoune sur l’aile droite. Si le centre a pu aplatir, l’arbitre de la rencontre a eu un doute sur un ruck précédant cette action décisive. Les images ont mis en lumière un léger en-avant de Thibaud Flament, annulant cet essai. Toutefois, au retour sur la pelouse, les Toulousains ont repris leur marche en avant, faisant reculer le rideau défensif castrais. Cinq minutes après la reprise, Richie Arnold a forcé le passage sur une passe de Thibaud Flament pour aplatir le premier essai de la rencontre. Il n’en fallait pas plus pour réveiller le CO. Poussés par leur public, les joueurs de Pierre-Henry Broncan ont tout d’abord réduit l’écart sur un drop parfaitement réalisé par Julien Dumora. Sur la relance, les Castrais ont contraint les Toulousains à un renvoi depuis la ligne d’en-but. A la réception du coup de pied, Geoffrey Palis a décalé Gaëtan Barlot. Ce dernier, cassant deux plaquages et profitant d’un replacement approximatif de la défense des Rouge-et-Noir, a donné l’avantage à son équipe pour la première fois du match.

Toulouse repart sans le moindre point

La réponse d’Ugo Mola a été l’entrée en jeu d’Emmanuel Meafou, Rodrigue Neti et Dorian Aldegheri. Une ouverture du banc insuffisante pour inverser la tendance puisque Ben Botica, remplaçant de Benjamin Urdapilleta pour cette rencontre, a corsé l’addition sur pénalité peu avant l’heure de jeu après une faute au sol de Rynhardt Elstadt. L’espoir est revenu du côté toulousain quand Juan Cruz Mallia, six minutes plus tard, s’est joué de la défense castraise sur une action initiée par Antoine Dupont, avec un relais de Selevasio Tolofua. Un écart de trois points qui n’a pas bougé après un échec au pied de Ben Botica mais les Toulousains ont maintenu la pression dans une fin de match tendue. Les efforts des champions de France en titre n’ont pas été récompensés et, à la toute dernière seconde, le point de bonus défensif leur a échappé sur une dernière pénalité de Ben Botica. Avec cette victoire (19-13), Castres s’installe provisoirement sur le podium du Top 14 quand Toulouse, battu pour la huitième fois de suite à l’extérieur, va devoir cravacher pour valider sa place en phase finale.



TOP 14 / 22EME JOURNEE

Samedi 2 avril 2022

Castres - Toulouse : 19-13

17h00 : Clermont - Brive

17h00 : Biarritz - Pau

17h00 : Lyon - Toulon

17h00 : Perpignan - Montpellier

21h05 : Bordeaux-Bègles - La Rochelle



Dimanche 3 avril 2022

21h05 : Racing 92 - Stade Français Paris