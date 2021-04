Pau n’a pas encore dit son dernier mot. Au-delà de la rivalité régionale, mot d’ordre de la 21eme journée du Top 14, c’est la course au maintien qui était le principal enjeu entre Béarnais et Basques. Un duel crucial pour lequel l’enjeu a tout d’abord pris le pas sur le jeu. En effet, durant le premier acte, le principal ingrédient a été l’indiscipline avec les deux buteurs, Thibault Daubagna et Gaëtan Germain qui se sont livrés à un duel pendant 40 minutes avec quatre réussites pour le Palois contre six pour le Bayonnais. Il faut dire que les deux équipes ont multiplié les fautes, les joueurs de la Section hésitant trop peu à entrer dans les regroupements par le côté quand la première ligne de l’Aviron, et surtout Sam Nixon, n’a pas su avoir une poussé régulière en mêlée. Alors que les deux équipes n’ont pas hésité à contester les décisions, l’arbitre Romain Poite a fini par sortir le carton jaune, tout d’abord pour Luke Whitelock à la 31eme minute à la suite d’une accumulation de fautes, son troisième cette saison qui lui vaudra une suspension, puis pour Swan Cormenier qui a poussé sur le côté en mêlée. Si les 40 premières minutes n’ont pas été sous le signe du jeu, la donne a clairement changé au retour des vestiaires.

Pau a bien redémarré, Bayonne a su répondre

En effet, quatre minutes après la reprise, Thibault Daubagna a été bien inspiré de jouer rapidement une pénalité, permettant à son équipe de mettre sous pression la défense bayonnaise. Lekima Tagitagivalu a bien suivi pour aplatir le premier essai de la rencontre. Sur sa lancée, la Section a fait le break trois minutes plus tard, Aminiasi Tuimaba concluant en coin une longue séquence de possession et de pression sur la défense de l’Aviron. Mais la réaction d’orgueil des Basques ne s’est pas fait attendre. Alors que Giovanni Habel Küffner a laissé Pau à quatorze pour un déblayage illicite, Thibault Daubagna s’est mis volontairement à la faute pour empêcher un essai. La conséquence a été double avec tout d’abord un essai de pénalité pour Bayonne puis un carton jaune pour le buteur palois. A deux de moins, la Section a vacillé et, sur un ballon porté, Sam Nixon a attaqué la ligne pour ensuite permettre à Asier Ussarraga de donner quatre longueurs d’avance à Bayonne. Dans la foulée, Thibault Debaes n’a pas manqué l’occasion de ramener Pau à un seul point avec 25 minutes encore à jouer.

Pau a laissé filer le bonus offensif

Mais si Bayonne espérait réaliser un grand coup au Stade du Hameau, ces ambitions ont été douchées à la 57eme minute. Pour un raffut au niveau de la gorge sur Lekima Tagitagivalu, Jean Monribot a vu l’arbitre sortir le carton rouge. Une fin de match à quatorze contre quinze qui n’a pas permis à l’Aviron d’y croire. Au contraire, Pau a repris des couleurs et, alors qu’il revenait sur la pelouse après son carton jaune, Giovanni Habel Küffner s’est fait pardonner en concluant victorieusement une action démarrée par une touche dans les 22 mètres bayonnais. Au pied après une faute de Siegfried Fisihoi, Gaëtan Germain a réussi sa septième pénalité mais c’est bien Pau qui a eu le dernier mot avec Clovis Le Bail qui a sprinté pour conclure une percée de Charly Malié. Voulant arracher le bonus offensif avec un cinquième essai, les Palois ont continué de pousser après la sirène mais, en sortie de mêlée, Luke Whitelock a manqué de lucidité et perdu un ballon précieux, Rouet mettant ensuite en touche pour conclure le match. Avec cette victoire (43-33), Pau met fin à une série de quatre défaites consécutives et réduit l’écart avec Bayonne à trois points avec cinq journées encore à disputer. La course au maintien est loin d’être terminée entre ces deux formations. Autre conséquence de cette rencontre, avec désormais 34 points de retard sur Pau et 30 points encore à prendre au maximum, Agen est assuré de finir à la dernière place du championnat et retrouvera la Pro D2 la saison prochaine.



TOP 14 / 21EME JOURNEE

Vendredi 16 avril 2021

Pau - Bayonne : 43-33



Samedi 17 avril 2021

14h45 : Castres - Toulouse

21h05 : La Rochelle - Lyon



Reportés à une date ultérieure

Montpellier - Toulon

Agen - Bordeaux-Bègles

Clermont - Brive

Racing 92 - Stade Français Paris