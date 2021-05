Top 14 (J21, match en retard) : Le grand huit de Montpellier

Reinach et Delhommel marquent aussi



Incroyable MHR ! Encore en crise il y a quelques semaines, avec un changement d'entraîneur et un vrai risque de relégation, le club héraultais a aligné ce mardi une huitième victoire d'affilée, qui lui permet quasiment d'assurer son maintien et de commencer à penser à sa finale de Challenge Cup du 21 mai. En match en retard de la 21eme journée de Top 14, Montpellier s'est imposé 29-10 contre Toulon, avec le bonus offensif à la clé !Les Héraultais ont en effet marqué trois de leurs quatre essais sur des passes au pied très bien senties. A la 8eme, c'est d'abord Arthur Vincent qui est allé aplatir dans le coin droit après avoir été magistralement servi par Benoit Paillaugue, dans le dos des Toulonnais (7-0). Puis douze minutes plus tard, c'est Alex Lozowski qui a trouvé au pied Henry Immelman dans l'en-but, mais ce dernier a été gêné par Duncan Paia'aua et n'a pas pu aplatir, mais Gabriel Ngandebe a surgi pour marquer (14-0). Charles Ollivon a reçu un carton jaune dans la foulée pour une accumulation de fautes, mais Montpellier n'est pas parvenu à en profiter. C'est finalement Toulon qui a marqué juste avant la pause, par Sébastien Taofifenua, au pied du poteau droit, après une touche captée par Ollivon et une belle percée de Ma'a Nonu (14-7, mt).Si Louis Carbonel a permis au RCT de revenir à 14-10 à la 51eme, Toulon n'a ensuite plus inscrit le moindre point. Au contraire du MHR, qui s'est offert deux nouveaux essais. C'est d'abord Cobus Reinach qui a marqué, grâce à un coup de pied de Johan Goosen, dévié au pied par Ngandebe comme un footballeur pour l'international sud-africain dans le coin gauche (22-10). Et Youri Delhommel a inscrit le dernier essai de la partie, après une grosse poussée en mêlée.Autant dire que le maintien est quasiment en poche, avant d'aller défier le Stade Français dimanche. Quant aux Toulonnais, ils restent cinquièmes, avec quatre points d'avance sur le premier non qualifiable pour les phases finales, Bordeaux-Bègles, qui compte toutefois deux matchs de moins.- Bayonne : 43-33- Toulouse : 26-24- Lyon : 38-23Racing 92 -: 29-35- Brive : 37-27- Toulon : 29-10Agen - Bordeaux-Bègles