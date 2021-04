Top 14 (J21) : Le match Montpellier-Toulon reporté à cause du coronavirus

#TOP14

A la suite de plusieurs cas positifs à la Covid-19 déclarés aujourd'hui au sein de l'effectif du RCT, le match @MHR_officiel / @RCTofficiel est reporté à une date ultérieure

Bon rétablissement aux joueurs touchés pic.twitter.com/cnSYZjG2a3



— TOP 14 Rugby (@top14rugby) April 12, 2021

Un nouveau match reporté pour Toulon

Le RC Toulon ne s’en sort décidément pas. Le club varois doit, en effet, faire de nouveau face à une vague de contaminations par le coronavirus au sein de son effectif. Déjà touché en février dernier quand Gabin Villière a été testé positif alors qu’il était avec le XV de France alors que Swan Rebbadj et Jean-Baptiste Gros ont été considérés comme « cas contacts » à la suite de la découverte de deux cas dans le groupe toulonnais, le RCT a une nouvelle fois décelé des cas de coronavirus dans ses rangs, comme l’a confirmé ce lundi la Ligue Nationale de rugby, qui a évoqué « plusieurs cas positifs déclarés » dans un message publié sur le compte Twitter officiel du Top 14. Une alerte sanitaire qui intervient une semaine après l’annulation polémique du huitième de finale de la Champions Cup entre le RCT et le Leinster, Toulon ayant ensuite perdu la rencontre sur tapis vert.Face à cette nouvelle vague de coronavirus à Toulon, la LNR a pris les devants et confirmé que la rencontre opposant Montpellier au RCT, prévue ce samedi dans le cadre d’une 21eme journée du Top 14 dédiée aux chocs ou aux derbys, ne pourra pas avoir lieu à la date prévue initialement. Alors que Montpellier est toujours engagé en Challenge Cup et en l’absence de créneau disponible dans le calendrier, la LNR ne s’est pas risquée à annoncer dès à présent une date de report, se limitant à annoncer que la rencontre aura lieu « à une date ultérieure », non sans omettre d’avoir une pensée pour les joueurs concernés par ces cas de coronavirus. Alors que le Top 14 avait été contraint de programmer en semaine des rencontres mais avait également su mettre à profit les week-ends occupés par le Tournoi des 6 Nations pour remettre à jour son calendrier, c’est un nouveau report qui vient toucher le Top 14.