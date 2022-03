Top 14 (J21) : La Rochelle domine le Racing 92, Montpellier l'emporte face à Biarritz quand Perpignan chute à Pau, Brive s'impose face à Castres

La Rochelle - Racing 92

Le Racing 92 a passé une bien mauvaise soirée sur la pelouse de Marcel-Deflandre. L’équipe de Laurent Travers n’a jamais été en mesure de tromper la défense du Stade Rochelais en l’espace de 80 minutes. Les deux équipes ont envoyé du jeu d’entrée mais le score n’a bougé en première période que sur deux pénalités d’Ihaia West à la 6eme puis à la 16eme minute. Les mêlées n’étant pas stable, le staff francilien a décidé de faire entrer de l’expérience avec Trevor Nyakane avant la pause. Mécontent de la performance de son équipe, Laurent Travers a fait entrer une large partie de son banc dès les premières minutes du deuxième acte sans que la donne change. Peu avant l’heure de jeu, Ihaia West a corsé l’addition avant d’ajouter trois nouveaux points au pied à l’entame du dernier quart d’heure. Thomas Berjon a finalement libéré le public rochelais à deux minutes du terme de la rencontre. Une action décisive initiée par Raymond Rhule dans son propre en-but pour une course de 40 mètres. Bric Dulin puis Facundo Bosch ont apporté un relais afin de lancer leur demi de mêlée à l’essai. Avec cette victoire (19-0), La Rochelle reprend place dans les six premiers du classement, contrairement aux Francliliens, qui concèdent une deuxième défaite de suite.

Montpellier - Biarritz

Montpellier, de son côté, s’assure de rester leader du Top 14 à l’issue de cette 21eme journée. Pour cela, les Cistes ont pris le meilleur sur une équipe de Biarritz qui n’a pas manqué de rendre hommage à Federico Martin Aramburu en amont du coup d’envoi et qui a démarré la rencontre tambour battant. Dès la 4eme minute, David O’Callaghan a refroidi le GGL Stadium avant que Gilles Bosch ne corse l’addition. Les deux formations se sont ensuite rendu coup pour coup avec Paul Willemse qui, pour son retour, a relancé le MHR. Toutefois, les Héraultais ont encaissé un essai de Lucas Peyresblanques dans la foulée avant de voir Gabriel Ngandebe réduire l’écart pour Montpellier. Le BO a conclu le premier acte sur un essai de Mathieu Hirigoyen pour donner huit longueurs d’avance au club basque… qui a ensuite perdu le fil en deuxième période. En effet, les Biarrots n’ont pas inscrit le moindre point durant les 40 dernières minutes. Paul Willemse a sonné la révolte avant que Louis Foursans n’enquille trois pénalités pour donner l’avantage aux Cistes. Les Héraultais ont terminé la rencontre sur un quatrième et dernier essai signé Kelian Galletier. Avec cette victoire sans bonus offensif (37-22), le MHR compte provisoirement six points d’avance sur Bordeaux-Bègles quand Biarritz, battu pour la quatrième fois consécutive.

Brive - Castres

Les Brivistes ont eu raison d’insister. Face à une équipe de Castres qui n’a jamais été en mesure de percer le rideau défensif corrézien, les joueurs de Jeremy Davidson ont tout d’abord compté sur le pied de Stuart Olding pour prendre six points d’avance mais Benjamin Urdapilleta a réagi. Esteban Abadie a ensuite donné plus d’ampleur à l’avantage du CAB en inscrivant le premier essai de la rencontre. Le CO a compté sur la botte de son buteur pour rester au contact et atteindre la mi-temps avec seulement deux points de retard. Les deux équipes se sont neutralisées à l’entame du deuxième acte mais So’otala Fa’aso’o a fait se lever le public du Stade André-Domenech peu avant l’heure de jeu en rapprochant Brive à un essai du bonus offensif. La seule réaction castraise aura été une quatrième et dernière pénalité de Benjamin Urdapilleta, qui a quitté la pelouse avant la fin du match sur une blessure au pouce gauche. Les Brivistes ont poussé jusqu’au bout du match pour aller chercher l’essai du bonus offensif et ça a payé deux minutes après la sirène. En coin, So’otala Fa’aso’o a libéré ses coéquipiers. Avec cette victoire à cinq points (28-12), Brive se donne de l’air par rapport à la zone rouge.

Pau - Perpignan

En effet, après Biarritz, c’est Perpignan qui a chuté à l’occasion de son déplacement à Pau. Il ne fallait pas être en retard au Stade du Hameau puisque Jordan Joseph était pressé. Le troisième-ligne prêté par le Racing 92 a signé un doublé dans les onze premières minutes et a mis les Catalans la tête sous l’eau d’entrée de jeu. l’USAP, après avoir débloqué son compteur par le pied de Tristan Tedder, auquel Antoine Hastoy a immédiatement répondu, a réagi grâce à un essai de Lucas Dubois à un peu plus de dix minutes de la pause. Antoine Hastoy a poussé l’avantage de la Section Paloise à dix longueurs à la pause avec une deuxième pénalité. Une première période que Perpignan a terminé à quatorze à la suite du carton jaune reçu par Piula Faasalele. Comme en début de match, Jordan Joseph a très vite corsé l’addition pour le club béarnais, signant un triplé huit minutes après le repos. A l’orée des dix dernières minutes, Piula Faasalele a concrétisé les efforts offensifs de son équipe sur un action durant laquelle Tumua Manu a écopé d’un carton jaune pour plaquage haut. En supériorité numérique, l’USAP est allé chercher le point de bonus défensif à trois minutes de la sirène et distance Biarritz de onze points au classement du Top 14. Avec cette victoire (27-22), la troisième sur les quatre derniers matchs, Pau repousse Perpignan à dix longueurs.



TOP 14 / 21EME JOURNEE

Samedi 26 mars 2022

Toulon - Clermont : 32-22

Brive - Castres : 28-12

Montpellier - Biarritz : 37-22

Pau - Perpignan : 27-22

La Rochelle - Racing 92 : 19-0

21h05 : Stade Français Paris - Bordeaux-Bègles



Dimanche 27 mars 2022

21h05 : Toulouse - Lyon