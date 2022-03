Top 14 (J21) : Deuxième victoire de suite pour Toulon, fin de série pour Clermont

Le Stade Mayol redevient une citadelle imprenable. Malgré leurs trois victoires consécutives en Top 14, les joueurs de Clermont n’ont pas été en mesure d’enchaîner face à une équipe de Toulon relancée dans la course à la phase finale. Un match d’ouverture de la 21eme journée qui a démarré piano avec un premier quart d’heure marqué par deux pénalités pour Louis Carbonel contre une pour Morgan Parra. A partir de là, quand le tableau d’affichage a bougé, ça a été uniquement lié à des essais. Et c’est Eben Etzebeth qui a donné le ton à peine le quart d’heure dépassé. Après une prise en touche de Charles Ollivon, le RCT a mis en place une cocotte qui a fait reculer la défense clermontoise. Sergio Parisse a ensuite changé le rythme et trouvé le deuxième-ligne sud-africain. Ce dernier a alors mis en échec les défenseurs auvergnats pour forcer le passage vers l’en-but. Touchés mais pas sonnés, les joueurs de Jono Gibbes ont mis sous pression une défense varoise qui n’a pas été exempte de tout reproche et qui n’a pu résister à Jean-Pascal Barraque.

Toulon a cru au bonus offensif

L’ancien international à 7 est venu apporter le soutien à George Moala, qui lui a parfaitement donné le ballon pour un essai en coin, pas transformé par Morgan Parra. Alors que Louis Carbonel a manqué la cible à la demi-heure de jeu sur pénalité, Jean-Baptiste Gros a validé les efforts toulonnais juste avant le retour aux vestiaires. A la suite d’un ballon porté, les avants du RCT ont mis au supplice la défense de l’ASM. Beka Gigashvili a alors trouvé son compère de la première ligne, qui est allé aplatir le deuxième essai varois dans cette rencontre. Le troisième est arrivé sept minutes après la reprise. Alors que Clermont était en bonne position, Jean-Pascal Barraque a vu sa passe être interceptée par Aymeric Luc. L’arrière du RCT est alors devenu insaisissable et même Alivereti Raka n’a pu intervenir pour le stopper sur la route de l’en-but. Le bonus offensif était alors à portée des joueurs de Franck Azéma, qui n’ont attendu que sept minutes pour le toucher du doigt. Au terme d’une longue séquence de possession, Baptiste Serin a parfaitement combiné avec Julien Hériteau qui, profitant de sa vitesse, a fini sa course dans l’en-but pour faire se lever le public de Mayol.

Clermont échoue près du bonus défensif

Une victoire à cinq points à laquelle les Toulonnais n’ont toutefois pu croire que l’espace de six minutes. Pas prêts à lâcher, les Jaunards ont réagi et Alivereti Raka a relancé son équipe à l’heure de jeu. En sortie de mêlée, le jeu est vite allé sur l’aile avec l’international français qui a parfaitement résisté au retour d’Aymeric Luc pour aplatir en coin. Les Toulonnais ont alors poussé pour essayer de faire le plein de points mais la défense de l’ASM a tenu bon. Indiscipliné en mêlée, le RCT a même fini le match à quatorze après le carton jaune reçu par Emerick Setiano. Une infériorité numérique dont George Moala a profité dans les 120 dernières secondes. En effet, le centre clermontois a su forcer le verrou pour maintenir son équipe en course pour un bonus défensif. Mais le temps restant était trop limité pour aller chercher un dernier essai. Clermont s’arrête ainsi à trois victoires de suite quand Toulon signe un quatrième succès consécutif à domicile (32-22), une semaine après celui acquis face à La Rochelle. Un résultat qui permet au RCT de continuer à croire à un billet pour la phase finale mais le chemin pour cela reste long.



