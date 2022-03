Top 14 (J20) : Victoire à la dernière seconde pour le Stade Français Paris face à Toulouse

Toulouse voulait laver l’affront… mais a vécu de nouveau une défaite frustrante. Trois semaines après avoir concédé sur sa pelouse du Stadium la défaite face au Stade Français Paris à la toute dernière seconde, le champion de France en titre s’est une nouvelle fois incliné face au club de la Capitale sur l’ultime action de jeu du match. Une rencontre que les joueurs d’Ugo Mola ont entamé de manière plus que laborieuse. Sur leur première possession, les Toulousains ont été pénalisé car Juan Cruz Mallia a gardé le ballon au sol face à Sekou Macalou. Joris Segonds n’a pas manqué la cible à une quinzaine de mètres face aux poteaux. La tension a été très vite palpable sur la pelouse du Stade Jean-Bouin mais cela n’a pas visiblement pas dérangé Waisea. En effet, alors que plusieurs joueurs des deux équipes se sont expliqués, le centre fidjien est venu conclure une action initiée par Arthur Coville et avec un relais de Sekou Macalou. Le troisième-ligne a alors décalé Waisea qui a percé un rideau défensif toulousain dégarni pour aller à l’essai. Après avoir retrouvé leurs esprits, les Toulousains ont commencé à répondre au défi posé par les Parisiens. Le résultat a été une faute au sol parisienne et une pénalité réussie sans difficulté par Zack Holmes pour débloquer le compteur de sa formation.

Toulouse a tout donné

Comme libérés, les joueurs d’Ugo Mola ont envoyé toujours plus de jeu mais sans parvenir à concrétiser au score. Zack Holmes a manqué la cible peu avant la demi-heure de jeu. Peu après, Charlie Faumuina a été pris par la patrouille pour un plaquage haut sur Lester Etien. Le pilier toulousain a alors écopé d’un carton jaune puis a vu Joris Segonds poursuivre son sans-faute au pied pour redonner dix points d’avance au Stade Français Paris. Toutefois, les joueurs de Gonzalo Quesada ont moins bien terminé cette première période et n’ont pas su répondre à un ballon porté toulousain à cinq minutes de la pause. En effet, alors que Rory Arnold s’est saisi du ballon en touche, c’est Guillaume Cramont qui a conclu victorieusement l’effort collectif de ses coéquipiers, ramenant son équipe à trois longueurs au moment de retrouver les vestiaires. L’entame du deuxième acte a vu les deux formations se neutraliser pendant près de 20 minutes. Les défenses ont pris le pas sur les attaques et, alors que du sang frais a été lancé par les deux bancs, c’est l’indiscipline qui a fait bouger le score. Face à son ancienne équipe, Vasil Kakovin s’est mis à la faute en mêlée à l’heure de jeu et Zack Holmes n’a pas tremblé pour ramener Toulouse à hauteur des Parisiens.

Hamdaoui a libéré le Stade Jean-Bouin

Le match est alors devenu un duel de buteurs puisque, quatre minutes plus tard, Joris Segonds a bonifié une faut au sol de Dorian Aldegheri. Zack Holmes a répondu à son vis-à-vis au début des dix dernières minutes. Alors que J.J. van der Mescht a écopé d’un carton jaune plutôt magnanime pour une percussion avec l’épaule sur le torse puis vers la tête de Iosefa Tekori, la pénalité a été transformé par le buteur toulousain. Entre-temps, les esprits se sont nettement échauffés sur la pelouse, promettant une fin de match intense. Les deux équipes ont tout donné pour faire la différence mais les fautes de main et autres erreurs se sont multipliées. Quasiment invisible durant toute la rencontre, Ngani Laumape est sorti de sa boîte sur la toute dernière action. L’ancien All Black a attaqué la défense toulousaine et résisté à deux plaquages avant de décaler Kylan Hamdaoui. Profitant de la brèche ouverte, l’arrière parisien s’est précipité vers l’en-but pour inscrire l’essai de la victoire pour le Stade Français Paris. A nouveau frustrés, les Toulousains concèdent une septième défaite sur les huit derniers matchs en championnat (23-16) et restent aux portes du Top 6. Les Parisiens, victorieux pour la troisième fois sur les quatre derniers matchs, se relancent dans la course à la phase finale, revenant à trois points des Toulousains.



TOP 14 / 20EME JOURNEE

Samedi 5 mars 2022

Castres - Montpellier : 25-9

Biarritz - Toulon : 17-45

Bordeaux-Bègles - Pau : 16-23

La Rochelle - Brive : 41-15

Perpignan - Racing 92 : 34-13

Clermont - Lyon : 25-16



Dimanche 6 mars 2022

Stade Français Paris - Toulouse : 23-16