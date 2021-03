Top 14 (J20) : Le LOU donne la leçon

Quelle raclée ! Lyon a infligé à Toulon la défaite que tous les supporters français auraient aimé voir le XV de France infliger à l'Ecosse vendredi soir au Stade de France : 54-16 avec sept essais marqués ! Le LOU, qui était à cinq points du RTC avant ce match, revient donc à égalité avec les Varois à la sixième place, et n'a pas manqué de continuer à enquiller les essais pour améliorer la différence de points, qui pourrait s'avérer cruciale pour une qualification pour les phases de finales. Les Lyonnais, pas impressionnés par le renfort de Louis Carbonel, titulaire de dernière minute au RCT, ont entamé le match de la meilleure des façons, avec deux essais dans les seize premières minutes. D'abord par Colby Fainga'a à la 9eme, après un long temps de jeu, qu'il a conclu d'une feinte de passe, d'un raffut et d'une course de 25 mètres pour aller marquer, puis de Clément Laporte à la 16eme, qui a bénéficié de la passe sautée de Thibaut Regard pour marquer côté gauche (13-0). Louis Carbonel et Jonathan Wisniewski se sont ensuite répondus au pied (16-6), avant le tournant du match, qui est intervenu à la 28eme minute. Victime d'une obstruction de Jean-Marc Doussain, Ma'a Nonu n'a pas apprécié, et est allé mettre un coup de coude au niveau du cou du Lyonnais. Résultat : jaune pour Doussain, rouge pour Nonu. A 14 contre 15, les chances de victoire varoise étaient considérablement réduites, et le LOU est rentré aux vestiaires en menant 21-9.

Le festival de Lyon

En deuxième période, la réaction des hommes de Patrice Collazo n'est jamais vraiment arrivée, même s'ils se sont retrouvés à 14 contre 14 à deux reprises, suite aux cartons jaunes infligés à Mickaël Ivaldi (50eme) et Vivien Devisme (72eme). Au contraire... Le LOU a enquillé cinq essais en trente minutes ! C'est d'abord Josua Tuisova, à la 42eme, qui a bénéficié du bon travail de Pierre-Louis Barassi sur l'aile droite et est allé marquer. Puis Barassi a endossé le costume du marqueur d'essai cinq minutes plus tard, après un slalom de Noa Nakaitaci dans la défense toulonnaise. A la 57eme, Colby Fainga'a s'est offert son deuxième essai du match, dans le coin droit, après un bon travail de Francisco Gomez Kodela. Puis Charlie Ngatai y est allé de son essai à la 63eme, après une grosse relance de Nakaitaci et un débordement de Tuisova sur l'aile droite. Enfin, Tuisova a scellé la victoire lyonnaise à neuf minutes de la fin, en jaillissant après un joli mouvement collectif. Toulon avait réduit l'écart à la 68eme sur un essai de pénalité qui restera anecdotique. Bordeaux-Bègles, Lyon et Toulon se tiennent désormais en un point, à six journées de la fin, entre la 5eme et la 7eme place. Il pourrait y avoir un déçu...



TOP 14 / 20EME JOURNEE

Samedi 27 mars 2021

Stade Français - Clermont : 27-34

Bayonne - Racing 92 : 23-13

Bordeaux-Bègles - La Rochelle : 11-26

Brive - Agen : 57-3

Castres - Pau : 38-33

Toulouse - Montpellier : 16-29

Lyon - Toulon : 54-16