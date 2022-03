Top 14 (J20) : Clermont domine Lyon et reste en lice pour la phase finale

Les Lyonnais n’ont pas su saisir leur chance. Alors que Bordeaux-Bègles et Montpellier ont chuté ce samedi dans le cadre de la 20eme journée du Top 14, les joueurs de Pierre Mignoni pouvaient s’emparer de la première place du classement en cas de succès à Clermont. Or, 89 ans jour pour jour après leur dernier succès en Auvergne, les Rhodaniens ont vu la victoire leur échapper. Un duel au sommet qui a longtemps été décevant en première période. Très volontaires, les deux formations ont eu du mal dans l’animation et l’efficacité. Les 35 premières minutes se sont résumées à des défenses imperméables et à une indiscipline limitée. Seules une pénalité signée Léo Berdeu puis la réponse de Morgan Parra ont permis de faire bouger le tableau d’affichage. A la demi-heure de jeu, le buteur lyonnais a manqué la cible et c’est finalement Clermont qui a pu virer en tête au moment de retrouver les vestiaires. Après avoir trouvé la touche sur pénalité, les Jaunards ont mis en place un jeu d’avants qui a fait reculer la défense lyonnaise.

Le LOU y a cru

Arrêtés sur la ligne, les joueurs de Jono Gibbes ont poursuivi leur effort et Tomas Lavanini a forcé le passage pour aplatir le premier essai de la rencontre avant de voir Morgan Parra échouer sur la transformation. Davit Niniashvili a tout tenté pour stopper la progression clermontoise mais l’ailier rhodanien a surtout été pris par la patrouille, écopant d’un carton jaune pour une faute cynique selon le corps arbitral. Le LOU n’a toutefois été mené que de deux points à la pause, Léo Berdeu retrouvant un peu d’efficacité juste avant la sirène pour passer le ballon entre les perches. Si l’entame du deuxième acte a vu les deux équipes rivaliser de nouveau, c’est encore Clermont qui a frappé le premier, sept minutes après la reprise. Jouant à nouveau la carte des avants en sortie de touche, les Jaunards ont mis en place un ballon porté qui a pris à défaut la défense rhodanienne. Avec le soutien de ses trois-quarts, Etienne Fourcade a conclu victorieusement ce bel effort collectif et donné neuf points d’avance à l’ASM. Les Lyonnais n’avaient toutefois pas dit leur dernier mot dans cette rencontre. Peu avant l’heure de jeu, Pierre-Louis Barassi a relancé le LOU.

Clermont a joué jusqu’au bout

Alors que Baptiste Couilloud a été stoppé in extremis après avoir combiné avec Joseph Taufete’e et Léo Berdeu, le centre international a ensuite été lancé par Jordan Taufua pour aller à l’essai. Le buteur lyonnais, après avoir échoué une première fois face aux perches, a redonné l’avantage au LOU sur une pénalité à l’orée du dernier quart d’heure. Alors qu’ils semblaient tenir cette victoire, les joueurs de Pierre Mignoni ont manqué leur fin de match. Tout d’abord, Morgan Parra a redonné la main à l’ASM sur pénalité à moins de quatre minutes de la sirène. C’est ensuite l’attaque rhodanienne qui a commis trop d’erreurs. Tout d’abord, Joël Kpoku a vu Cheikh Tiberghien intercepter sa passe avant de jouer au pied. Léo Berdeu a alors essayé de récupérer le ballon mais sans parvenir à s’en saisir. Opportuniste, Jean-Pascal Barraque s’est jeté pour aplatir l’essai de la victoire. Un deuxième succès de suite (25-16) qui permet à l’ASM de rester à portée de tir pour une place en phase finale. Le LOU, battu pour la deuxième fois en trois matchs, ne grimpe pas dans la hiérarchie et voit Castres revenir à hauteur.



TOP 14 / 20EME JOURNEE

Samedi 5 mars 2022

Castres - Montpellier : 25-9

Biarritz - Toulon : 17-45

Bordeaux-Bègles - Pau : 16-23

La Rochelle - Brive : 41-15

Perpignan - Racing 92 : 34-13

Clermont - Lyon : 25-16



Dimanche 6 mars 2022

21h05 : Stade Français Paris - Toulouse