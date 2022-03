Top 14 (J20) : Bordeaux-Bègles encore battu, Biarritz voit Perpignan s'envoler, La Rochelle n'a pas tremblé

Bordeaux-Bègles - Pau

Leader du Top 14, l’UBB n’y arrive plus ! A l’occasion de la réception de Pau, les joueurs de Christophe Urios ont concédé une quatrième défaite de suite en championnat. Alors que François Trinh-Duc a ouvert le score dès la 4eme minute pour le club girondin, le public de Chaban-Delmas a dû attendre un quart d’heure de plus pour voir le premier essai de la rencontre… en faveur de la Section Paloise. Sur une action initiée par Antoine Hastoy, aligné à l’arrière pour cette rencontre, et Mathias Colombet, les Béarnais ont envoyé Tumua Manu à dame mais le futur buteur de La Rochelle a ensuite manqué la transformation. Passeur décisif sur cet essai, Mathias Colombet a dû céder sa place sur la pelouse peu après, étant KO après un choc tête contre tête avec Jean-Baptiste Dubié. A sept minutes de la mi-temps, l’UBB a viré en tête grâce à une percussion victorieuse de Rémi Lamerat peu après un ballon porté n’ayant pas permis de mettre en difficulté la défense paloise. Cet avantage de cinq points à la pause est passé à huit longueurs peu après la mi-temps grâce à une pénalité de François Trinh-Duc mais Tumua Manu a signé son doublé quatre minutes plus tard. Le centre béarnais a profité d’un mouvement initié par Thibault Daubagna pour aplatir une nouvelle fois et relancer son équipe. Si, à l’heure de jeu, François Trinh-Duc a donné un peu d’air à l’UBB, l’indiscipline a été le maillon faible des joueurs de Christophe Urios. Dans la foulée, Jean-Baptiste Dubié a écopé d’un carton jaune pour avoir bloqué irrégulièrement la sortie du ballon. Clovis Le Bail n’a pas laissé passer l’occasion de rapprocher son équipe avant d’égaliser à l’entame des dix dernières minutes. Sous pression, les Girondins ont fini par craquer avec moins de deux minutes encore à jouer. Sur une percée de Clovis Le Bail, Antoine Hastoy est allé offrir la victoire à Pau (16-23). Un deuxième succès en trois matchs qui permet à la Section de respirer quand l’UBB voit sa place de leader largement menacée par cette quatrième défaite de suite.

Biarritz - Toulon

Si le leader ne va pas bien, la lanterne rouge est tout autant en difficulté. Bon dernier du classement, Biarritz a vécu une soirée cauchemardesque à Aguiléra face à Toulon. Si l’entame de match a vu les deux buteurs se répondre, Louis Carbonel ouvrant le score après moins de deux minutes puis Brett Herron lui répondant onze minutes plus tard, le carton jaune reçu par Duncan Paia’aua pour un coup de tête involontaire sur Romain Lonca lors d’une action ayant vu Aymeric Luc aplatir a changé la donne. Si l’essai a été refusé aux Toulonnais, cette infériorité numérique a comme libéré les joueurs de Franck Azéma. Après une pénalité de Louis Carbonel, Gervais Cordin a apporté une solution à Aymeric Luc dans le bon tempo en sortie de ballon porté pour aller à l’essai. Après un échec au pied de Brett Herron pour le BO, Aymeric Luc a été récompensé de ses efforts peu avant la demi-heure de jeu. Toutefois, juste avant la pause, Tevita Kuridrani a redonné espoir au public basque, ramenant Biarritz à huit longueurs avant les 40 dernières minutes. Si les joueurs de Barry Maddocks ont fait de la résistance à l’entame du deuxième acte, avec un essai signé Tomas Cubelli pour revenir à seulement quatre longueurs, le BO a ensuite sombré corps et biens. Après une nouvelle pénalité de Louis Carbonel, le RCT a inscrit la bagatelle de trois essais dans les quinze dernières minutes. Tout d’abord, le futur Montpelliérain y est allé de sa réalisation avant que Jules Danglot ne rapproche Toulon du bonus offensif. Un cinquième point qui est venu à deux minutes du terme de la rencontre. Poussés à la faute sur un ballon porté, les Biarrots ont concédé un essai de pénalité, qui a valu un carton jaune à Kerman Aurrekoetxea, reconnu coupable d’une faute volontaire. Avec cette troisième victoire en quatre matchs (17-45), Toulon se donne de l’air dans la course au maintien quand Biarritz fait un pas de plus vers la Pro D2.

Perpignan - Racing 92

En effet, dans le même temps, Perpignan a créé la surprise sur sa pelouse d’Aimé-Giral face au Racing 92, qui restait sur six victoires de rang en championnat. Une rencontre qui a mis du temps à trouver son rythme car, si Antoine Gibert a débloqué le tableau d’affichage dès la 8eme minute, le score n’a alors plus évolué pendant près de 20 minutes. La fin du premier acte a, en effet, été à sens unique en faveur de l’USAP. Alors que Tristan Tedder a remis les deux équipes à égalité, les Catalans ont mis au supplice la défense francilienne. Tout d’abord, Genesis Lemalu a forcé le rideau défensif après une mêlée pour aplatir le premier essai de la rencontre. Trois minutes plus tard, c’est Bautista Delguy qui a fait se lever le peuple perpignanais. Sur le renvoi, Seilala Lam a su remonter le ballon sur 60 mètres avant de décaler son ailier argentin. Ce dernier a aplatit face à une défense du Racing 92 médusée. Dos au mur après ces deux essais encaissés coup sur coup, les Racingmen ont réagi à l’entame de la deuxième période. Tout d’abord, Antoine Gibert a réduit l’écart sur pénalité avant de voir Shahn Eru quitter la pelouse dix minutes. Ce dernier a été sanctionné pour une charge avec l’épaule au niveau de la tête d’Eddy Ben Arous. Une supériorité numérique que les joueurs de Laurent Travers ont vite bonifié par l’intermédiaire de Yoan Tanga. A la suite d’un jeu au pied de l’USAP contré, Virimi Vakatawa et Olivier Klemenczak ont déséquilibré la défense catalane avant qu’Antoine Gibert ne change le jeu sur son troisième-ligne pour que ce dernier aplatisse. Des points qui ont été les derniers pour le Racing 92. Après une deuxième réussite de Tristan Tedder, George Tilsley a mis le club catalan sur les bons rails avant que Joaquin Oviedo, à cinq minutes de la sirène, ne mette l’USAP en position de prendre le bonus offensif. La fin de match a vu le Racing 92 pousser mais la défense perpignanaise a parfaitement tenu. Le club catalan s’impose (34-13) et creuse un gouffre de dix points sur Biarritz quand le Racing 92 laisse échapper l’occasion de se rapprocher du podium.

La Rochelle - Brive

Perpignan a également fait un pas vers un potentiel maintien car, dans le même temps, Brive a vu sa série de trois matchs sans défaite s’achever sur la pelouse de La Rochelle. Si les Corréziens ont mieux entamé le match par une pénalité de Tedo Abzhandadze au bout de trois minutes, ils n’ont ensuite pas été en mesure d’inscrire le moindre points jusqu’à la mi-temps. Les cartons jaunes reçus par Setariki Tuicuvu à la 16eme minute puis par Dylan Lam à la 35eme minute n’ont pas arrangé les affaires des joueurs de Jeremy Davidson. Une première période qui a tourné au cauchemar pour Brive, qui a encaissé cinq essais avant de retrouver son vestiaire. Levani Botia a donné le ton avant la fin des dix premières minutes sur un bon décalage de Jules Favre avant que les rafales ne mettent sur les genoux la défense du CAB. Dillyn Leyds a relancé les hostilités en étant à la réception d’un jeu au pied parfait d’Ihaia West. Will Skelton a conclu une longue séquence de percussions sur la défense briviste pour corser l’addition puis Dany Priso est allé conclure victorieusement un ballon porté. Juste avant la pause, Levani Botia n’a pas manqué l’occasion de signer un doublé et donner 31 points d’avance au Stade Rochelais. Pour cela, le centre a bonifié un bon décalage signé Tawera Kerr-Barlow avant de résister à Vasil Lobzhanidze pour aplatir. Au retour sur la pelouse, Valentin Tirefort a redonné de l’espoir au CAB en venant capter un jeu au pied à ras-de-terre signé Tedo Abzhandadze mais son essai restera longtemps lettre morte. Dans la foulée, Dillyn Leyds a signé son doublé à la conclusion d’une longue séquence de possession. Le score n’a ensuite pas bougé jusqu’aux derniers instants de la rencontre. Florian Dufour a terminé le match sur une bonne note pour Brive en concluant une action initiée par une prise de balle de Paul Abadie sur une chandelle d’Ihaia West. La Rochelle signe un net succès (41-15), le troisième de suite, pour revenir à un point du Racing 92. Brive, de son côté, voit Perpignan revenir à trois longueurs dans la course au maintien.



TOP 14 / 20EME JOURNEE

Samedi 5 mars 2022

Castres - Montpellier : 25-9

Biarritz - Toulon : 17-45

Bordeaux-Bègles - Pau : 16-23

La Rochelle - Brive : 41-15

Perpignan - Racing 92 : 34-13

21h05 : Clermont - Lyon



Dimanche 6 mars 2022

21h05 : Stade Français Paris - Toulouse