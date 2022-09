Top 14 (J2) : Toulouse n'a rien laissé à Toulon

Toulouse a bel et bien lancé sa saison. Après un succès à Bordeaux-Bègles le week-end dernier, les joueurs d’Ugo Mola ont fait céder Toulon pour leur première sortie sur la pelouse du Stade Ernest-Wallon. Ce sont pourtant les joueurs de la Rade qui ont débloqué le tableau d’affichage dès la 3eme minute. A la suite d’une erreur toulousaine dans l’alignement sur une touche, Baptiste Serin n’a pas laissé passer l’occasion d’inscrire les trois premiers points. Sauf que le RCT n’a pas été en mesure de faire mieux dans ce premier acte et a très vite subi les vagues offensives toulousaines. En effet, après l’égalisation rapide de Thomas Ramos, le premier essai est venu de Matthis Lebel peu après le quart d’heure de jeu. En sortie de mêlée, la ligne toulousaine a multiplié les passes pour décaler l’ailier à la limite de la touche mais ce dernier a mis à profit sa pointe de vitesse pour aplatir sans difficulté. Toutefois, Thomas Ramos n’a pas été en réussite sur la transformation en coin. Le public du Stade Ernest-Wallon n’a pas eu à attendre longtemps pour s’extasier de nouveau.

Inquiétude pour Ntamack

Le deuxième essai est venu quatre minutes plus tard. Alors que la défense toulonnaise n’était pas remise en place à la suite d’un dégagement au pied d’Aymeric Luc, Antoine Dupont a tiré profit de sa vision du jeu pour trouver Dimitri Delibes dans le bon tempo. Ce dernier a profité de l’offrande pour aplatir. Néanmoins, Thomas Ramos a laissé cinq points en route dans la foulée, manquant la transformation puis une pénalité. Toutefois, ces points perdus ont été sans grande conséquence puisqu’Emmanuel Meafou a mis Toulouse sur le chemin du bonus offensif avant la demi-heure de jeu. Alors que Baptiste Serin s’est refusé à dégager au pied, la pression de la défense toulousaine a été trop forte et le ballon perdu. A la suite d’une succession de charges au près, le deuxième-ligne a trouvé la faille et aplati le troisième essai de sa formation, transformé par Thomas Ramos. Mais, sur cette action, Romain Ntamack a été touché à la cheville droite et a dû céder prématurément sa place à Melvyn Jaminet. A l’orgueil, les Toulonnais ont tenté de réduire l’écart avant la pause mais sans grande réussite. Une intention qui a été la même au retour sur la pelouse mais les deux équipes se sont très longtemps neutralisées sur fond de renouvellement des troupes.

Toulouse a su reprendre le bonus offensif

Un début de deuxième période marqué par l’apparition éphémère d’Anthony Jelonch, entré à la 55eme minute puis sorti à la 62eme sur blessure, mais également les débuts de Théo Ntamack en troisième ligne. Toutefois, à un quart d’heure du terme de la rencontre, Aymeric Luc a su concrétiser une offensive du RCT après une percée de Sitaleki Timani. Un essai qui a alors contraint Toulouse à réagir pour aller reprendre le bonus offensif. Mais seule une pénalité de Thomas Ramos a fait bouger le score. Néanmoins, la pression imposée par les hommes d’Ugo Mola a fait des ravages. A cinq minutes de la sirène, Christopher Tolofua a écroulé un maul et écopé d’un carton jaune en conséquence. A un de plus, Toulouse a très vite trouvé la faille grâce à Peato Mauvaka. Le talonneur est venu conclure victorieusement un ballon porté rondement mené. Les dernières secondes ont vu Toulon hausser le ton mais sans efficacité. Avec ce deuxième succès en deux matchs (28-8), Toulouse reste invaincu tout comme La Rochelle mais le point de bonus offensif pris ce dimanche permet à l’ancien champion de France de s’installer déjà à la première place du classement.



TOP 14 / 2EME JOURNEE

Samedi 10 septembre 2022

Lyon - La Rochelle : 21-23

Clermont - Pau : 33-24

Bayonne - Racing 92 : 31-25

Castres - Stade Français Paris : 30-20

Perpignan - Brive : 6-17

Montpellier - Bordeaux-Bègles : 29-19



Dimanche 11 septembre 2022

Toulouse - Toulon : 28-8