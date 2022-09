Top 14 (J2) : La Rochelle s'impose sur la pelouse de Lyon

#TOP14 #LOUSR - J2

Ouch... 😮Quelle fin de match à Gerland ! Le @LeLOURugby a bien failli renverser le score dans les toutes dernières minutes mais le @staderochelais s'est accroché pour remporter un précieux succès ! ⛵️ pic.twitter.com/3cCmsCi3K4

Une réaction lyonnaise trop tardive

TOP 14 / 2EME JOURNEE

Samedi 10 septembre 2022

Dimanche 11 septembre 2022

Entre Lyon et La Rochelle, l’enjeu de cette rencontre d’ouverture de la deuxième journée de Top 14 était d’aligner un nouveau succès. Un objectif accompli par les visiteurs (23-21) au Matmut Stadium où ils restaient sur trois défaites. Les joueurs de Ronan O’Gara, quart de finalistes la saison passée, ont été les premiers à montrer les crocs. En utilisant la manière forte, ils ont ouvert le score au pied des perches par l’intermédiaire de Tawera Kerr-Barlow (12’).. Ils ont repoussé à deux reprises l’échéance du second essai rochelais. Le bloc adverse s’en est finalement remis au pied droit d’Antoine Hastoy (13 points) à longue distance pour faire évoluer le score (30’ ; 0-10) avec l’aide du poteau, après s’être manqué d’aussi loin à l’entame du second quart d’heure.La réussite de l’ancien Palois a contrasté avec l’inefficacité de Léo Berdeu, qui n’a pas su bonifier son premier coup de pied juste avant la mi-temps. 0-10 puis 0-13 en faveur d’Antoine Hastoy et ses coéquipiers (43’). Mais alors que la messe semblait dite, les locaux ont été récompensés de leurs efforts par Davit Niniashvili (57’). Le jeu s’est exporté sur le côté droit où l’ailier géorgien a profité du surnombre pour punir le boulevard qui lui était laissé. Les Lyonnais ont à peine eu le temps de sortir la tête de l’eau que les Maritimes ont remis le pied sur l’accélérateur (61’). D’un excellent mouvement initié par une passe au pied de Hastoy, Dillin Leyds a scellé le deuxième essai des siens pour porter le score à 18-7.De quoi nourrir des regrets pour les joueurs de Xavier Garbajosa.Lyon -: 21-2317h : Clermont - Pau17h : Bayonne - Racing 9217h : Castres - Stade Français17h : Perpignan - Brive17h : Montpellier - Bordeaux-Bègles21h05 : Stade Toulousain - Toulon