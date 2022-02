Top 14 (J19) : Toulouse s'offre Bordeaux-Bègles et met fin à sa mauvaise série

Toulouse libéré, Bordeaux-Bègles frustré



🏁 C'est fini à Toulouse 😍🎆

Qu'elle fait du bien celle-là... Nos 🔴⚫ s'imposent face à l'UBB, poussés par une ferveur incroyable de la #FamilleST 💪#STUBB pic.twitter.com/ZA5ZmZxCB2



— Stade Toulousain (@StadeToulousain) February 27, 2022

TOP 14 / 19EME JOURNEE

Samedi 26 février 2022

Dimanche 27 février 2022

Quelle délivrance pour Toulouse !Si une pénalité de Zack Holmes dans les premières minutes avait permis aux locaux de prendre les commandes de cette rencontre, Jean-Baptiste Dubié a derrière rapidement semé le doute à Ernest-Wallon. Ce dernier a profité d'une erreur d'appréciation de Maxime Médard suite à un rebond dans son en-but, consécutif à un petit coup de pied de Santiago Cordero, pour inscrire le premier essai du match (6eme). Après ce coup dur digéré, ainsi qu'une pénalité de Matéo Garcia (24eme), les champions de France et d'Europe en titre ont réussi à réagir avant la pause.Au retour des vestiaires, ce derby a été très fermé avec seulement trois points marqués de chaque côté.En effet, au pied, le buteur australien (70eme) a répondu au jeune ouvreur de l'UBB (54eme), qui a également manqué un drop lointain (65eme). Grâce à cette dernière pénalité de Holmes en fin de rencontre,, eux qui n'avaient plus gagné depuis le 27 novembre dernier contre Brive (18-11). Après ce court mais précieux succès à domicile, les Toulousains, à nouveau fortement diminués par ce doublon causé par le Tournoi des 6 Nations, retrouvent un peu le sourire et se replacent au 6eme rang au classement (48 points). De son côté, si Bordeaux-Bègles enchaîne une troisième défaite de suite (contre Toulon et le Racing 92),A l'issue du match, Christophe Urios, le manager des visiteurs, n'a pas caché sa frustration de ne pas avoir fait mieux face à une bête blessée, qui relève du coup la tête.- Biarritz : 34-15Pau -: 16-22- Perpignan : 52-12- Castres : 45-25- Toulon : 17-10- Stade Français : 30-3- Bordeaux-Bègles : 12-11