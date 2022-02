Top 14 (J19) : Lyon nouveau dauphin, Clermont brise sa mauvaise série

En ce week-end de doublon, le multiplex entamait la 19eme journée de Top 14 quelques minutes seulement après le triomphe du XV de France en Ecosse (17-36). Une nouvelle après-midi de rugby riche en essais et en chamboulements. D'abord au classement. Au bénéfice de sa victoire bonifiée contre Biarritz dans le duel des extrêmes (34-15), Lyon s'est emparé provisoirement de la seconde place de la hiérarchie du rugby hexagonal, à deux points du leader Bordeaux-Bègles. Néanmoins, ce succès n'a pas été facile contre une lanterne rouge accrocheuse et capable d'inscrire deux essais (28eme, 55eme). En forme, l'arrière Toby Arnold s'est fendu d'un doublé dans les rangs rhodaniens (15eme, 43eme), imité par Yanis Charcosset (23eme), Jordan Taufua (43eme) et Jonathan Pélissié (62eme).



TOP 14 / 19EME JOURNEE

Samedi 26 février 2022

Lyon - Biarritz : 34-15

Pau - La Rochelle : 16-22

Clermont - Perpignan : 52-12

Racing 92 - Castres : 45-25

21h05 : Brive - Toulon



Dimanche 20 février 2022

17h30 : Montpellier - Stade Français

21h05 : Bordeaux-Bègles - Racing 92