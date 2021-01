Quatre essais en vingt minutes

Le Racing a gâché

TOP 14 / 19EME JOURNEE

Vendredi 22 janvier 2021

Samedi 23 janvier 2021

Dimanche 24 janvier 2021

Dimanche dernier, le Racing 92 s’était incliné 23-29 à domicile contre Toulon et les Franciliens avaient évoqué un « coup d’arrêt ». Six jours plus tard, c’est Bordeaux-Bègles qui est venu l’emporter à la Paris La Défense Arena, d’un petit point : 32-33 (23-23, mt). Et cette fois, c’est la colère qui a pris le dessus sur la théorie de l’accident. Car le Racing s’est incliné face à un concurrent pour le Top 6 et cela pourrait commencer à se voir au classement.Un premier coup dur est intervenu juste après pour le Racing, avec la sortie sur blessure de Virimi Vakatama, touché au genou.Puis les choses ne se sont pas arrangées pour les Ciel et Blanc, avec le premier essai bordelais, inscrit par Scott Higginbotham à la 16eme minute après avoir intercepté une passe de Machenaud sur la ligne médiane (6-13). Mais trois minutes plus tard, les hommes de Laurent Travers ont réagi grâce à Juan Imhoff, bien servi par Finn Russell à l’intérieur (13-13).Ce rythme infernal est un peu retombé ensuite, avec Machenaud et Jalibert qui se sont de nouveau affrontés au pied (23-16), avant que le Racing ne se retrouve à 14 après le carton jaune infligé à Georges Henri Colombe Reazel. En supériorité numérique, l’UBB en a profité pour égaliser juste avant la mi-temps, grâce à un essai de Cameron Woki dans le coin droit, servi par Jalibert (23-23).Le cinquième essai de la partie est intervenu à la 51eme par Jalibert, qui venait de manquer sa première pénalité de match, et qui s’est rattrapé en marquant après une belle percée de Lam (23-30). Ce sera le dernier essai inscrit lors de cette partie. Machenaud et Kurtley Beale ont réussi à ramener les Ciel et Blanc à -1 (29-30) au pied, puis Machenaud a redonné l’avantage à son équipe à l’heure de jeu (32-30). Mais Maxime Lucu, de 50 mètres, a inscrit la pénalité de la victoire pour l’UBB à la 68eme, en supériorité numérique après le carton jaune infligé à Fabian Sanconnie pour un placage à bascule.Bordeaux-Bègles poursuit donc sa série d’invincibilité, désormais de quatre matchs, et se retrouve quatrième avec 39 points avant d’aller à Clermont la semaine prochaine. Le Racing est quant à lui troisième avec 42 points, avant d’aller à Montpellier. Les écarts se resserrent !– Bayonne : 40-3Racing 92 –: 32-33Clermont – CastresMontpellier – LyonAgen – ToulousePau – BriveToulon – Stade Français Paris