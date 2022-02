Top 14 (J19) : Le bon coup de Brive face à Toulon

𝗧𝗢𝗨𝗦 𝗘𝗡𝗦𝗘𝗠𝗕𝗟𝗘 & 𝗨𝗡𝗘 𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗜𝗥𝗘 🙌🖤🤍

Le CA Brive conclut ce mois de février avec une précieuse victoire dans un Stadium en feu. Les Corréziens ont répondu présents dans l’engagement face une équipe de Toulon accrocheuse.#WERACAB #CABRCT pic.twitter.com/HkfftGJS1u

— CABCLRUGBY (@CABCLRUGBY) February 26, 2022

TOP 14 / 19EME JOURNEE

Samedi 26 février 2022

Dimanche 20 février 2022



Brive représente une terre hostile en Top 14 où il est toujours compliqué de s'imposer. La prestation des Coujoux ce samedi contre Toulon dans le cadre du 19eme chapitre de Top 14 l'a parfaitement illustré. Les Noir et Blanc ont une nouvelle fois livré un combat sans merci, guidés par un pack solide et un buteur précis. Titulaire ce samedi à l'ouverture, Stuart Olding a concrétisé les points au pied sur pénalité (13eme, 24eme, 49eme), permettant au CAB de mener la danse dès le premier quart d'heure.. Le XV de la Rade a toutefois répliqué avec une pénalité et l'essai d'un autre Fidjien, Jiuta Wainiqolo (11-10, 34eme).Le score serré et l'enjeu entre ces deux clubs de bas de tableau a crispé cette rencontre partie pourtant sur des bases encourageantes. Brive a davantage l'habitude de ces rencontres tendues et si particulières. Endormis par le faux rythme et moins disciplinés, les hommes de Franck Azéma se sont faits surprendre à moins de deux minutes de la sirène par un drop d'Enzo Hervé (17-10, 78eme). Une fois n'est pas coutume, le demi d'ouverture est entré en jeu en seconde période pour apporter la qualité de son jeu au pied dans les moments cruciaux.. Au contraire de Toulon, 12eme avec seulement deux unités de mieux que Perpignan, 13eme et barragiste. Cependant, les Rouge et Noir comptent deux matchs en moins à rattraper.- Biarritz : 34-15Pau -: 16-22- Perpignan : 52-12- Castres : 45-25- Toulon : 17-10Montpellier - Stade FrançaisBordeaux-Bègles - Racing 92