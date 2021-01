Top 14 (J19) : Brive s'impose à Pau et se donne de l'air au classement

C'est une troisième victoire de la saison à l'extérieur et un nouveau grand pas de fait vers le maintien par Brive qui s'impose à Pau ! 👏⚪️⚫️ pic.twitter.com/F1FVbJBMd0

Un succès qui en vaut deux pour Brive

TOP 14 / 19EME JOURNEE

Vendredi 22 janvier 2021

Samedi 23 janvier 2021

Dimanche 24 janvier 2021

Un face-à-face qui compte déjà comme une finale pour le maintien. Classé à la 10eme place, Pau recevait ce dimanche son poursuivant direct Brive avec un même objectif pour les deux équipes : ne pas perdre. Sur la pelouse du Stade du Hameau, ce sont les Corréziens qui ont démarré le mieux cette partie en inscrivant les trois premiers points par la botte d'Enzo Hervé dès la 4eme minute. Dans la foulée, ce dernier a été imité par Antoine Hastoy. Dès lors, le demi d’ouverture briviste a débuté son récital au pied en envoyant trois ballons entre les perches en moins d’un quart d’heure. Les deux premiers sur pénalité et le dernier à la suite d’un essai, le premier du match, inscrit par le troisième ligne centre Kitione Kamikamica peu avant la demi-heure de jeu. Bien conscients que le match commençait à leur échapper, les Palois ont serré la vis.Ils ont réagi tout d’abord par Clovis Le Bail qui, après un deux contre un bien négocié par Giovanni Habel Küffner est allé aplatir le ballon dans l’en-but, puis par Luke Whitelock qui a permis à son équipe de reprendre les devants d'un petit point au terme de la première période. Dans le second acte, Enzo Hervé à continuer sa belle série au pied (22 points). Plus le temps est passé et plus la tension s'est faite ressentir sur le terrain. En témoignent les trois cartons jaunes distribués par l’arbitre dans une seconde mi-temps qui aura vu les deux équipes marquer chacune un essai. Brive a finalement eu le dernier mot (32-27) et valide un succès très important, le quatrième en cinq matchs, dans la course au maintien. Le CAB remonte au 9eme rang du classement avec 30 points alors que la Section Paloise reste au contact de la zone de relégation, avec cinq points d'avance sur Montpellier, actuel barragiste.- Bayonne : 40-3Racing 92 -: 32-33- Castres : 59-19Montpellier -: 16-21Agen -: 0-59Pau -: 27-32Toulon - Stade Français Paris