Top 14 (J18) : Le coup de maître du Racing 92 à Bordeaux-Bègles

Dominer n'est pas gagner. Ce vieil adage bien connu s'est une nouvelle fois avéré juste ce dimanche au stade Chaban-Delmas oùde la rencontre de clôture du 18eme chapitre de Top 14. Entré en jeu pour pallier à la blessure de Kurtley Beale, Ben Volavola a en outre hérité de la fonction de buteur car Maxime Machenaud avait cédé sa place à Mitchell Short auparavant. Au moment de convertir le coup de pied de la gagne, après la sirène,Avant ce final dramaturgique, les Racingmen ont pourtant souffert durant la majeure partie de la rencontre. En conquête notamment où ils ont subi la puissance du pack grenat au sein duquel les piliers Jefferson Poirot et Ben Tameifuna ont abattu un travail monstrueux. Ce dernier a d'ailleurs joué un vilain tour à son ancienne formation en aplatissant l'unique essai girondin d'une percussion ravageuse (17eme). Cependant,à défaut de se montrer costaud sur les fondamentaux.C'est d'ailleurs à la suite d'une touche perdue mais mal exploitée par les hommes de Christophe Urios que les Racingmen ont frappé fort. Virimi Vakatawa, étincelant ce dimanche au centre, a décalé. Une réalisation doublement bénéfique pour les visiteurs qui en plus d'avoir mené au score, ont retrouvé des ressources pour menacer Bordeaux-Bègles. Les rôles se sont alors inversés en fin de match et on a vu un Racing 92 plus fringant, emmené par un Yoan Tanga intenable et un Finn Russel inspiré à la baguette.Ce coup de maître des Ciel et Blanc leur permet de grimper à la 5eme place du classement, à deux points du podium, et de prolonger leur belle série à cinq succès consécutifs. L'UBB enregistre pour sa part une seconde défaite consécutive, la première de la saison à domicile. Néanmoins, les Girondins demeurent leaders mais ils ne comptent plus que cinq longueurs d'avance sur leur dauphin, Montpellier.