Top 14 (J18) : La Rochelle tombe à Castres, Bordeaux domine Pau, le Stade Français et Lyon se rapprochent de la phase finale

Toulouse ayant gagné et pris sept points d’avance en tête du Top 14, La Rochelle ne devait pas se rater ce samedi à Castres. Malheureusement pour le deuxième du classement, le CO lui a posé beaucoup trop de difficultés pour espérer ramener un bon résultat de son déplacement. Côté castrais, Benjamin Urdapilleta a signé un festival au pied pour permettre aux siens de prendre neuf points d’avance après vingt minutes de jeu. Dans un bon jour, le CO a augmenté son avance à la demi-heure de jeu en inscrivant un essai de toute beauté. Après une percée dans l’axe, Filipo Nakosi a exécuté une passe sautée qui a trouvé Benjamin Urdapilleta côté gauche. Très habile au pied, le buteur argentin a servi dans la profondeur son arrière Julien Dumora qui a aplati. La Rochelle n’a pas vu le jour en première période et s'est réveillée trop tard dans le second acte. A la 67eme minute, et après deux nouvelles pénalités d'Urdapilleta, les Jaune et Noir ont inscrit deux essais par Levani Botia et Thomas Berjon. Le mal était déjà fait et les Rochelais n'ont pu recoller au score. Cette défaite (22-15) est déjà la sixième de la saison pour les Maritimes, la cinquième en déplacement.La course à la phase finale est lancée. Et le Stade Français n’a pas tremblé face à la lanterne rouge. Les Franciliens ont démarré cette rencontre tambour battant avec deux essais inscrits rapidement par Waisea Vuidravuwalu et l’Argentin Marcos Kremer. Agen n’a pas abdiqué et l'a montré aux locaux en répondant par un doublé de son jeune ailier Louis Gauban. Deux essais entre lesquels Sekou Macalou, pour son retour à la compétition, a aplati le cuir dans l'en-but pour permettre à sa formation de garder les commandes de ce match. Paul Gabrillagues a quant a lui été expulsé mais les Parisiens, malgré cette infériorité numérique, sont restés dans leur match. En deuxième période, le Stade Français a cru valider le bonus offensif au retour des vestiaires grâce à Telusa Veainu. Une joie de courte durée car moins de dix minutes plus tard, Agen a marqué son troisième essai. Les joueurs de Gonzalo Quesada ont eu le dernier mot par Jonathan Danty. Plus aucun point n'a été inscrit dans le dernier quart d'heure du match. Victoire 40-21 pour le Stade Français après une série de trois revers de suite. Les Stadistes, huitièmes, reviennent à trois points de Toulon, sixième, qui reçoit en soirée le Racing 92.Deux équipes, deux objectifs opposés. Bayonne, treizième, doit prendre des points dans l’optique du maintien tandis que les Lyonnais, septièmes, veulent rentrer dans le top 6 en vue de la phase finale. Il a fallu attendre la 33eme minute de jeu pour voir le premier essai dans cette rencontre. Il a été inscrit par Xavier Mignot en faveur des visiteurs. L’essai bayonnais d’Aymeric Luc, transformé par Gaëtan Germain, en toute fin de premier acte a permis à l'Aviron de repasser devant au score (10-8) à la mi-temps. Une avance de courte durée puisque le LOU, grâce à son centre Thibaut Regard, a ajouté cinq points avant que Jonathan Wisniewski ne transforme et ne marque son quatrième drop de la saison. Bayonnais et Lyonnais ont chacun inscrit un nouvel essai puis Germain, à 50 mètres des perches, a raté un dernier coup de pied après la sirène qui aurait pu offrir le point de bonus défensif aux Basques. Défaite 28-20 pour l'équipe de Yannick Bru qui reste avant-dernière au classement à huit journées de la fin de la saison.Bordeaux-Bègles a concédé sa première défaite (20-23) en 2021 à Brive lors de la dernière journée. Une performance vite oubliée par les Bordelais. L’UBB recevait Pau ce samedi pour conforter sa place dans le top 6. Un match dans lequel chaque équipe a eu ses temps forts. Ces derniers ont été plus nombreux pour des locaux qui ont rapidement pris l’avantage en début de match. Le festival de Mathieu Jalibert au pied a débuté dès la 2eme minute avec une première pénalité. L’international français a transformé un essai de Ben Lam quatre minutes plus tard et terminé le premier acte par deux autres coups de pied réussis. Deux pénalités supplémentaires et une seconde transformation, après que Cameron Woki est allé à dame dans les dix dernières minutes qui ont élevé son total à 19 points sur ces 80 minutes. Les deux essais palois de Thibault Daubagna et Eliott Roudil n’ont pas suffi. Bordeaux s’est imposé (29-23). Un score frustrant pour la Section qui rate le bonus défensif d’un rien.- Clermont : 22-16- Brive : 42-17Bayonne -: 20-28- Pau : 29-23- La Rochelle : 22-15- Agen : 40-2121h05 : Toulon - Racing 92