Top 14 (J18) : La Rochelle renoue avec la victoire

Entre La Rochelle et Clermont, qui restaient tous les deux sur trois défaites de suite, qui allait encaisser la quatrième au soir de cette 18eme journée de Top 14 ? Telle était la question. Et bien il s'agit de Clermont. L'ASM s'est en effet inclinée 31-27 à Marcel-Deflandre au terme d'un match spectaculaire, mais se console avec le bonus défensif. Pas moins de sept essais ont été inscrits lors de cette partie, dont deux pour les Clermontois dans les toutes dernières minutes. A la mi-temps, le score n'était que de 10-10, après un essai de Tomas Lavanini à la 31eme pour Clermont, suite à une touche, un ballon porté et un pilonnage de la ligne rochelaise, et un essai de Paul Boudehent pour La Rochelle après la sirène, suite à un long temps de jeu à 15 contre 14 et une pénalité jouée vite après un essai refusé à Jules Favre pour un en-avant.

Un point pour Clermont

En deuxième mi-temps, la Rochelle pensait peut-être avoir assuré le bonus offensif en marquant trois essais par Levani Botia (51eme), après une grosse percée de Pierre Popelin puis de Brice Dulin, par Tawera Kerr-Barlow (69eme), qui a surgi de la masse pour aller marquer entre les poteaux, et par Thomas Berjon (75eme), qui a aplati dans l'en-but un ballon remis en jeu par Morgan Parra, qui ne voulait pas concéder la touche après un coup de pied de Popelin et a été mis sous pression par Kerr-Barlow. Mais Clermont a privé les Maritimes du bonus en marquant deux essais en trois minutes. A la 78eme, Parra s'est rattrapé en délivrant un magnifique coup de pied à ras de terre en direction de Thomas Rozière dans le coin droit, puis à la 80eme, Lucas Dessaigne a intercepté un ballon de Dulin, Apisai Naqavelu a accéléré et Jean-Pascal Barraque a conclu dans le coin gauche, permettant à Clermont de ne s'incliner que de quatre points. Il s'agit tout de même d'une huitième victoire cette saison pour La Rochelle, qui grimpe à la septième place, à deux points du Top 6. De son côté, l'ASM est dixième, à huit points des phases finales.



T OP 14 / 18EME JOURNEE

Samedi 19 février 2022

Pau - Toulouse : 27-22

Brive - Montpellier : 16-16

Castres - Lyon : 19-17

Toulon - Perpignan : 29-18

Stade Français - Biarritz : 65-19

La Rochelle - Clermont : 31-27



Dimanche 20 février 2022

21h05 : Bordeaux-Bègles - Racing 92