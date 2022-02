Top 14 (J18) : Des Palois héroïques contre Toulouse !

Ce 19 février 2022 est un jour historique ! Jamais le Stade Toulousain n'avait perdu six matchs de suite durant son histoire, et c'est ce qu'il lui est arrivé ce samedi à Pau. Pas aidé par le covid et par les doublons, le club champion de France et d'Europe s'est incliné 27-22 sur la pelouse de la Section en ouverture de la 18eme journée de Top 14. Les Toulousains auraient pourtant pu arracher la victoire dans les dernières minutes, eux qui évoluaient à la 15 contre 13 depuis la 51eme. Les Palois ont en effet vécu un match riche en émotions. Ils ont d'abord largement dominé leurs adversaires et menaient 17-3 à la mi-temps, grâce à un essai de Steve Cummins (21eme) après une pénalité vite jouée et un gros travail de Jordan Joseph, et un essai de Tumua Manu (31eme) qui a conclu une belle action collective dont il était à l'origine après une grosse percée. Mais Manu est passé de héros à zéro en deux minutes, puisqu'il a été exclu pour avoir donné un coup de poing à Alban Placines.

Le mauvais geste de Vatubua

Même scénario en deuxième mi-temps, avec un nouvel essai palois suivi d'un carton rouge. A la 49eme, Eliott Roudil a marqué grâce à un surnombre sur l'extérieur (27-3), mais deux minutes plus tard, Pau a dû finir à 13 après l'expulsion de Jale Vatubua, auteur d'un placage sans ballon la tête en avant sur Santiago Chocobares, qui a dû sortir sur civière. Toulouse avait donc une demi-heure pour revenir, et ils y est presque parvenu. Dimitri Delibes (54 et 56eme) s'est offert un doublé dans le coin droit après de belles actions collectives (21-15), puis Matthis Lebel est allé marquer tout seul sous les poteaux à la 63eme (27-22), mais les Toulousains n'ont pas réussi à marquer un nouvel essai, butant sur une défense paloise héroïque. Cette huitième victoire de la saison permet à Pau de grimper provisoirement à la huitième place, alors que Toulouse est cinquième avant de recevoir le leader Bordeaux-Bègles la semaine prochaine.



TOP 14 / 18EME JOURNEE

Samedi 19 février 2022

Pau - Toulouse : 27-22

17h00 : Brive - Montpellier

17h00 : Castres - Lyon

17h00 : Toulon - Perpignan

17h00 : Stade Français - Biarritz

21h05 : La Rochelle - Clermont



Dimanche 20 février 2022

21h05 : Bordeaux-Bègles - Racing 92