Top 14 (J18) : Castres, le Stade Français et Toulon s'imposent, nul entre Brive et Montpellier

TOP 14 / 18EME JOURNEE

Samedi 19 février 2022

Dimanche 20 février 2022



Montpellier est passé tout près de la victoire ! Paolo Garbisi a manqué la transformation de la victoire à la sirène, et le MHR doit donc se contenter d'un nul sur la pelouse de Brive (16-16). Ce sont les Corréziens qui ont marqué le premier essai du match, par Saïd Hirèche à la 18eme, dans le coin gauche après une touche. Mais Jan Serfontein lui a répondu huit minutes plus tard suite à une pénalité vite jouée (10-11, mt). Enzo Hervé a inscrit deux pénalités pour permettre au CAB de passer devant (16-11, 61eme), mais les Noir et Blanc ont fini par céder à la dernière minute, laissant Nico Janse van Rensburg marquer après un ballon porté. Montpellier prend donc deux points et revient à quatre unités de l'UBB, Brive est onzième à quatre points de la zone rouge.Castres se rapproche du podium ! Le CO, quatrième, est désormais à égalité de points avec Lyon, troisième, qu'il a battu 19-17 ce samedi lors de la 18eme journée de Top 14. Si les Lyonnais avaient ouvert le score à la 18eme par Jérôme Rey, qui s'est arraché pour aller marquer après avoir été servi par Clément Laporte, le CO a égalisé par Thomas Combezou (36eme), trouvé au pied dans le coin droit par Benjamin Urdapilleta, et le score était de 7-7 à la mi-temps. L'ouvreur castrais a permis à son équipe de creuser l'écart en deuxième période grâce à ses pénalités, mais le LOU est passé devant grâce à l'essai de Clément Laporte dans le coin gauche, après une feinte de passe (16-17, 67eme). Heureusement pour Castres, une dernière pénalité d'Urdapilleta à trois minutes de la fin leur a offert la victoire.Soulagement pour le RCT ! Le club varois, qui a vécu une semaine mouvementée avec l'annonce de l'arrivée de Pierre Mignoni sur le banc la saison prochaine et le départ de Louis Carbonel (entre autres), dépasse Perpignan et sort de la zone rouge, après sa victoire 29-18 sur l'USAP. Toulon menait 17-6 à la mi-temps grâce à un essai de Julien Hériteau à la 9eme après une touche cafouillée, et de Facundo Isa à la 31eme après une mêlée à 5m. Le RCT a enfoncé le clou à la 48eme par Gervais Cordin, sur une passe de Cheslin Kolbe (24-6). Mais l'USAP a fini par se réveiller et marquer deux essais par Bautista Delguy à la 52eme, en bout d'alignement côté droit, et par Tristan Tedder à la 71eme après une bonne passe de Mathieu Acebes (24-18). Toulon a tremblé jusqu'au bout, mais s'est finalement donné de l'air en marquant à la 78eme par Jules Danglot, avec un Carbonel décisif sur cette action. Le RCT respire, et a toujours deux matchs en retard à disputer...- Toulouse : 27-22Brive - Montpellier : 16-16- Lyon : 19-17- Perpignan : 29-18- Biarritz : 65-19La Rochelle - ClermontBordeaux-Bègles - Racing 92