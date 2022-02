Top 14 (J17) : Lyon et Montpellier s'accrochent au podium, le Racing 92 a déroulé

Montpellier - Pau

Après la défaite de Toulouse à Perpignan, Montpellier avait l’occasion de creuser l’écart lors de la réception de Pau. Une victoire que les Cistes doivent essentiellement à un homme : Cobus Reinach. Toutefois, l’entame de match n’a pas été spectaculaire sur une pelouse du GGL Stadium affaiblie par le manque de pluie dans l’Hérault. La première demi-heure de jeu n’aura été marquée que par une pénalité d’Antoine Hastoy pour la Section Paloise dès la 3eme minute. Un peu moins d’une demi-heure plus tard, Cobus Reinach a commencé son show avec un premier essai à la conclusion d’une action initiée en touche et de bons relais de Masivesi Dakuwaqa et Guilhem Guirado. Dans la foulée, Antoine Hastoy a ajouté trois points pour ramener Pau à une seule longueur au moment de retrouver les vestiaires. Le deuxième acte a commencé tambour battant avec le deuxième essai de Cobus Reinach à la suite d’un pilonnage de la défense béarnaise. Le match a alors proposé un duel de buteurs avec deux réussites pour Antoine Hastoy contre une pour Louis Foursans-Bourdette. Peu avant l’heure de jeu, les deux équipes ont perdu un pilier sur carton jaune, l’arbitre sanctionnant le manque de discipline des deux premières lignes en mêlée. A un quart d’heure du terme de la rencontre, Cobus Reinach a signé son triplé pour mettre le MHR en position de prendre le bonus offensif. Après avoir joué vite une pénalité, le demi de mêlée sud-africain a bien suivi pour aplatir. Brandon Paenga-Amosa a scellé le sort du match à cinq minutes de la sirène en venant conclure victorieusement un ballon porté. Avec cette victoire bonifiée (29-12), Montpellier consolide sa deuxième place du classement et revient à cinq longueurs de Bordeaux-Bègles. Pau, battu pour la deuxième fois en trois matchs, voit Perpignan se rapprocher à trois points.

Lyon - Stade Français Paris

Si Montpellier a conforté sa place sur le podium, Lyon a fait de même dans un contexte particulier face au Stade Français Paris. Une rencontre qui est intervenue quelques jours après l’officialisation du départ de Pierre Mignoni et qui n’a pas démarré de la meilleure des manières pour le LOU. En effet, trop indisciplinés, les Rhodaniens ont offert trois opportunités de marquer à Joris Segonds dans les onze premières minutes. Le buteur parisien n’a pas tremblé, ajoutant même trois points supplémentaires à la 24eme minute. C’est alors que les Lyonnais ont réagi car, après une pénalité de Lima Sopoaga, Josua Tuisova s’est signalé. Faisant parler sa vitesse après un jeu au pied de Charlie Ngatai, l’ailier est allé aplatir le premier essai du match. Toutefois, Lima Sopoaga a ensuite laissé cinq points en route. Les Parisiens ont terminé le premier acte par un coup d’éclat. Profitant d’une hésitation du numéro 10 rhodanien, Waisea a percé la défense du LOU pour servir sur un plateau Arthur Coville, qui a offert huit points d’avance au Stade Français Paris à la pause. Après un nouvel échec au pied, Lima Sopoaga a cédé sa place à Léo Berdeu, qui a immédiatement relancé son équipe. La deuxième période s’est résumée à un duel de buteurs entre Léo Berdeu et les Parisiens… mais Joris Segonds n’a pu ajouter que trois points au total du club de la Capitale. Une fin de match qui a tout d’abord vu le numéro 10 parisien céder sa place sur blessure à Léo Barré. Ce dernier n’a ensuite pas pu terminer le match sur commotion cérébrale. Léo Berdeu, pour sa part, a ajouté neuf points dans les quinze dernières minutes pour offrir la victoire au LOU (26-22). L’absence du point de bonus offensif voit le club rhodanien compter un point de retard sur Montpellier quand le Stade Français Paris a laissé passer sa chance de remonter au classement.

Racing 92 - Brive

Le Racing 92, quant à lui, a offert à son public de la Paris-La Défense Arena un festival offensif face à Brive. Après un premier quart d’heure sous forme de round d’observation, Cedate Gomes Sa a lancé les hostilités sur une pénalité jouée à la main et une percée victorieuse de la défense corrézienne. Dans la foulée, Wenceslas Lauret a fait le break après avoir bien suivi une percée de Kurtley Beale. La situation ne s’est pas améliorée pour une équipe du CAB débordée de toutes parts. En effet, Olivier Klemenczak est allé aplatir un troisième essai en l’espace de six minutes. Le centre francilien est venu conclure une séquence de possession marquée par une nouvelle accélération de Kurtley Beale pour faire la différence. Après une pénalité de Maxime Machenaud, c’est Donovan Taofifenua qui s’est invité à la fête après avoir pris à défaut la défense de Brive et résisté au retour de Setariki Tuicuvu. Au total, c’est pas moins de cinq essais que le Racing 92 a inscrit dans cette première période puisque Juan Imhoff y est allé de sa réalisation peu après la demi-heure de jeu. Profitant d’une nouvelle différence faite par Kurtley Beale, l’Argentin n’a pas eu à forcer son talent pour corser l’addition. C’est alors que Mitch Lees a tenté de relancer le CAB sur le renvoi. Profitant d’une récupération de balle et de trois passes bien senties, le deuxième-ligne corrézien est allé à dame, ramenant son équipe à 29 points au moment de retrouver les vestiaires. Dès le retour sur la pelouse, Olivier Klemenczak a prolongé le cauchemar de Brive avec son doublé à la suite d’une touche. C’est alors que les joueurs de Laurent Travers ont baissé de bien et le résultat a été deux essais en l’espace de quatre minutes pour les Corréziens. Péniami Narisia a profité d’un ballon porté pour aplatir puis So’otala Fa’aso’o s’est joué de la défense francilienne. Toutefois, alors que Brive a passé dix minutes à quatorze après le carton jaune reçu par Mitch Lees en conséquence d’une litanie de fautes, Baptiste Chouzenoux sur un ballon porté puis Virimi Vakatawa en conclusion d’une attaque au large ont conforté la victoire du Racing 92 (55-19). Avant le match de La Rochelle ce dimanche à Biarritz, le club francilien reprend place dans le Top 6 quand Brive retombe dans ses travers après avoir retrouvé le sourire face aux Basques le week-end dernier.



TOP 14 / 17EME JOURNEE

Samedi 5 février 2022

Perpignan - Toulouse : 36-13

Racing 92 - Brive : 57-19

Montpellier - Pau : 29-12

Lyon - Stade Français Paris : 26-22

21h05 : Toulon - Castres



Dimanche 6 février 2022

21h05 : Biarritz - La Rochelle



Reporté à une date ultérieure

Clermont - Bordeaux-Bègles