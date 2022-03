Top 14 (J17) : Clermont renverse Bordeaux-Bègles et se rapproche du top 6

Le cinq à la suite pour Bordeaux-Bègles...

TOP 14 / 17EME JOURNEE

Samedi 5 février 2022

Dimanche 6 février 2022

Dimanche 13 mars 2022

Dans la douleur, Clermont s'est arraché reste en course pour les phases finales. Ce dimanche soir,A Marcel-Michelin, la rencontre avait pourtant mal commencé pour les locaux, malgré une première pénalité signée Morgan Parra (5eme). Par la suite, François Trinh-Duc lui a répondu par deux fois (12eme et 16eme), avant que le jeune Louis Bielle-Biarrey n'inscrive le premier essai du match (3-11, 19eme). Avant la pause, si Parra a à nouveau bonifié l'indiscipline des Girondins (23eme et 37eme), Mahamadou Diaby était lui à la conclusion d'une action assez confuse (24eme). Alors que Yann Lesgourgues ne pouvait aplatir derrière la ligne après un bon travail de Federico Mori, le 3eme ligne a bien suivi pour redonner une belle avance aux siens.Après un essai transformé d'Alivereti Raka (48eme) et une pénalité de chaque côté, Parra (57eme) répondant à Trinh-Duc (55eme), le tournant du match a eu lieu peu avant l'heure de jeu.Suite à un plaquage haut au niveau de la tête du Japonais Kotaro Matsushima, Kane Douglas a logiquement pris un carton rouge (58eme).Dans le dur, les visiteurs ont ensuite vu Ben Tameifuna prendre un carton jaune suite à plusieurs fautes en mêlée (67eme). Dans la continuité, l'arbitre a accordé un essai de pénalité aux Auvergnats (69eme) pour sanctionner le pack girondin, toujours aussi fautif proche de sa ligne. Dans les dernières minutes, bien qu'à 13, Bordeaux-Bègles a tout donné et Rémi Lamerat a relancé le suspense à son équipe en marquant un nouvel essai (75eme).En effet, celui-ci leur permet de passer au 8eme rang (48 points) à deux points de La Rochelle (6eme), qui compte cependant un match en moins. De son côté, l'UBB ne répond plus, en est désormais à cinq revers de suite et laisse donc la place de leader à Montpellier, vainqueur samedi de Toulon (18-16).- Toulouse : 36-13- Brive : 57-19- Pau : 29-12- Stade Français : 26-22Toulon -: 10-22- La Rochelle : 27-24- Bordeaux-Bègles : 29-26