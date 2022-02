Top 14 (J17) : Clermont - Bordeaux-Bègles reporté, Biarritz - La Rochelle décalé

Un deuxième match en retard pour Clermont et Bordeaux-Bègles

Un match de Top 14 supplémentaire reporté en raison du coronavirus ! Cette semaine, c'est Clermont - Bordeaux-Bègles qui ne pourra pas se dérouler à la date prévue, en l’occurrence ce dimanche à 21h05. La rencontre-phare de la 17eme journée de Top 14 aura lieu à une date ultérieure,Le choc entre le premier et le septième du Top 14 pourrait se dérouler pendant le Tournoi du 6 Nations, puisque ce sont ces dates-là qui ont été choisies pour jouer les autres matchs reportés des 13eme, 14eme et 15eme journées (Toulouse - Stade Français le 11 février, Racing 92 - Pau, Brive - Clermont et Toulon - Bordeaux-Bègles le 12, Montpellier - Toulon le 12 mars, Toulon - La Rochelle le 19 et Toulouse - Montpellier le 20). Le match Clermont - Bordeaux-Bègles devant déjà se dérouler pendant un week-end de doublon (rappelons que la France reçoit l'Italie ce dimanche au Stade de France pour le compte de la 1ere journée du Tournoi des 6 Nations), cela ne changera pas grand chose au niveau des effectifs.Suite au report du match entre l'ASM et l'UBB, la Ligue nationale de rugby a décidé de décaler la rencontre entre Biarritz et La Rochelle. Prévue dimanche à 18h30, elle aura finalement lieu dimanche à 21h05, dans le case réservée à l'affiche de la journée et diffusée en prime-time.Clermont comptera deux matchs en retard à l'issue de ce week-end, tout comme Bordeaux-Bègles, qui est toutefois assuré de rester leader. Avec seulement treize matchs disputés, Toulon (13eme) est l'équipe qui aura le calendrier le plus chargé dans cette deuxième partie de saison.