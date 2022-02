Top 14 (J17) : Castres prolonge les difficultés de Toulon en s'imposant à Mayol

Toulon n’avait pas le droit à l’erreur… Mais, sur la pelouse du Stade Felix-Mayol, c’est bien Castres qui a pu fêter sa victoire à l’occasion de la 17eme journée du Top 14. Une rencontre qui a pourtant démarré avec la sortie définitive sur protocole commotion de Pierre Aguillon dès la 9eme minute, remplacé par Andrea Cocagi. Il a fallu attendre la moitié de la première période pour voir le tableau d’affichage s’animer grâce à l’inévitable Rory Kockott. Après avoir manqué le coche sur une pénalité au-delà des 50 mètres, le demi de mêlée castrais s’est joué de la défense toulonnaise. A la suite d’une récupération de balle, Teariki Ben Nicholas a embrayé pour le CO et trouvé parfaitement Filipo Nakosi après avoir résisté à deux défenseurs. L’ailier a alors combiné avec Rory Kockott pour l’envoyer à dame et ouvrir le score. Toutefois, la sérénité n’était pas au rendez-vous chez les hommes de Pierre-Henry Broncan. A la demi-heure de jeu et en l’espace de deux minutes, Florent Vanverberghe a payé l’indiscipline de son équipe avec un carton jaune puis Rory Kockott a également quitté la pelouse dix minutes pour une position de hors-jeu alors que les Toulonnais ont joué une pénalité à la main pour tenter de forcer le verrou.

Toulon trop brouillon

Une double infériorité numérique qui a alors ouvert les espaces pour une attaque toulonnaise brouillonne et qui manque d’automatismes. Toutefois à quatre minutes de la pause, Louis Carbonel a effacé Andrea Cocagi avant d’aller au contact avec Benjamin Urdapilleta, emmenant le demi de mêlée argentin dans son en-but. Le numéro 10 du RCT a tout d’abord été crédité de l’essai mais l’arbitrage vidéo a permis de voir que le Castrais s’est glissé entre le sol et le ballon. Toutefois, sur cette même action, l’Argentin se voit sanctionné pour avoir joué au sol et a offert un essai de pénalité à Toulon. Voulant profiter à nouveau de leur supériorité numérique, les joueurs de Franck Azéma ont joué jusqu’au bout de la première période mais sans succès et c’est sur un score de parité que les deux équipes ont retrouvé les vestiaires. Un statu quo qui n’aura tenu que quatre minutes en deuxième période. En effet, après un faute varoise après une mêlée, Benjamin Urdapilleta n’a pas tremblé à 30 mètres sur la gauche des poteaux pour donner à nouveau l’avantage au CO avant de voir Louis Carbonel manquer la cible d’un peu plus loin sur la gauche. Les deux équipes ont alors lancé du sang frais puis, à l’heure de jeu, le RCT a cru pouvoir reprendre la main.

Urdapilleta guide de Castres

Avec le soutien de ses avants, Anthony Etrillard a forcé le passage vers l’en-but castrais pour aplatir… mais la vidéo a permis de voir que le ballon n’a pas été en contact avec le sol. Peu après l’heure de jeu, Louis Carbonel a réglé la mire pour égaliser depuis les 40 mètres plein axe, mais également inscrire les trois seuls points toulonnais sans ce deuxième acte. Benjamin Urdapilleta, quant à lui, n’a rien laissé passer. Après deux pénalité en quatre minutes, l’Argentin a claqué un drop pour mettre le CO à l’abri d’un essai transformé à cinq minutes du terme de la rencontre. Malgré une fin de match en infériorité numérique à la suite du carton jaune reçu par Baptiste Delaporte pour un plaquage haut sur un bien discret Cheslin Kolbe, Castres s’impose au final de douze longueurs (10-22) grâce à une dernière pénalité de son buteur argentin. Un succès, le cinquième en six matchs, qui permet au CO de pointer à la quatrième place du classement, devant Toulouse qui a deux matchs en moins. Toulon, qui va commencer à rattraper ses matchs en retard, va devoir vite renouer avec la victoire pour s’éviter une fin de saison sous haute tension. Le RCT pourrait, en effet, terminer le week-end comme lanterne rouge.



TOP 14 / 17EME JOURNEE

Samedi 5 février 2022

Perpignan - Toulouse : 36-13

Racing 92 - Brive : 57-19

Montpellier - Pau : 29-12

Lyon - Stade Français Paris : 26-22

Toulon - Castres : 10-22



Dimanche 6 février 2022

21h05 : Biarritz - La Rochelle



Reporté à une date ultérieure

Clermont - Bordeaux-Bègles