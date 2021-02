Top 14 (J16) : L'UBB donne la leçon

Botica était partout

TOP 14 / 16EME JOURNEE

Vendredi 12 février 2021

Samedi 13 février 2021

Dimanche 14 février 2021

Samedi 27 février 2021

C'était l'un des matchs les plus attendus de cette 16eme journée de Top 14, mais la montagne a accouché d'une souris. Il n'y avait pas photo entre Bordeaux-Bègles et le Stade Français ce samedi et l'UBB s'est imposé 44-6 sans jamais trembler, dans le sillage d'un excellent Ben Botica. Face à des Parisiens apathiques, les Bordelais n'ont inscrit qu'un seul essai en première mi-temps, mais ont fait gonfler le score en deuxième, en se montrant plus efficaces. C'est Cyril Cazeaux qui a marqué le premier essai girondin dès la 8eme minute, en se retrouvant seul à 2 mètres face à une défense parisienne désorganisée (10-8).(deux pour Segonds côté Stade Français).Alors qu'on pouvait espérer une réaction des hommes de Gonzalo Quesada en deuxième mi-temps, elle n'a pas jamais eu lieu. Après seulement une minute de jeu, Botica signait une nouvelle pénalité (25-6). Le Néo-Zélandais y allait même de son essai six minutes plus tard, entre les poteaux après un bon travail de Lam (32-6). Ce même Ben Lam inscrivait le troisième essai girondin dans le coin gauche, tout en percussion, avant de s'arracher pour aplatir (37-6).C'est donc une victoire à cinq points pour les hommes de Christophe Urios, qui enchaînent un sixième match sans défaite et qui chipent la quatrième place à Clermont, qui ne jouera pas ce week-end. Le Stade Français, battu pour la quatrième fois en cinq matchs, reste huitième, avant d'aller à La Rochelle la semaine prochaine.– Pau : 31-9– Stade Français Paris : 44-6Racing 92 – LyonCastres – MontpellierToulon – La RochelleBayonne – BriveAgen – Clermont