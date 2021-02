Top 14 (J16) : Les réactions après Stade Toulousain - Pau

Ugo Mola, entraîneur du Stade Toulousain

« Déjà, sur le plan comptable, on va dire que la soirée est très positive. Sur le plan du rugby, la première mi-temps est quand même plutôt intéressante sur la solidarité défensive et notre capacité à jouer, pas le peu de munitions mais les munitions, en tout cas, que l'on avait décidé de jouer. Malheureusement, on tombe dans un faux rythme avec quasiment une incapacité à mettre la main sur le ballon durant 20 minutes en seconde mi-temps. Et on tombe un peu dans le panneau d'une équipe accrocheuse, qui nous empêche de mettre, justement, cette fameuse main sur le ballon, avec un très bon contre en touche. Et puis voila, les quelques faits de jeu qui ne tournent pas en ta faveur, malgré le fait que tu sentes que tu as l'impression de pouvoir marquer beaucoup plus. Mais, au final, tu n'en marques que 30. Donc, c'est un bilan ultra positif, sur le plan comptable et sur le positionnement de ce match qui était quand même un peu piège, dans notre première série de doublons, en n'ayant pas joué ce match contre La Rochelle. Deux matchs en cinq semaines, donc on savait qu'il manquerait peut-être quelques connexions et quelques habitudes pour être plus tueurs. Mais n'empêche que d'être capables de ne pas prendre d'essais contre une équipe de Pau, qui est plutôt intéressante offensivement, et qui avait quand même, en tout cas, pointé ce match, sur l'intensité et sur le fait de vouloir venir faire un coup ici, donc on répond clairement présent. Et donc, on va dire que la soirée reste globalement positive.



L'adversité, je pense qu'on l'a eue. Honnêtement, c'est des secteurs particuliers, comme la mêlée, la touche où Pau reste une équipe délicate à manœuvrer. Après, on ne va pas se plaindre de pouvoir battre une équipe qui vient de gagner à Lyon, il n'y a même pas 15 jours, donc je pense qu'il fallait un match propre, de reprise, parce que c'est réellement un match de reprise pour nous, avec pas mal de sang neuf et de retours, notamment sur notre paquet d'avants. Voilà, on a quelques petits soucis que j'espère pouvoir régler d'ici la semaine prochaine, notamment sur la conquête. Puis, quelques petits pépins à des postes qui sont déjà un peu fragiles. Mais sinon, on va se préparer le mieux possible parce que, pour l'instant, on a un écueil à la maison qui était contre Lyon, dans une période de doublons. C'est toujours dommage de jouer ce genre d'équipes que dans ces périodes-là, mais c'est comme ça, c'est les aléas et le hasard du calendrier. Donc on va essayer de se préparer correctement, mais la solidarité, en tout cas, de la soirée, sur le plan défensif et sur le fait de ne pas vouloir prendre de points et d'essais, est quand assez remarquable ce soir (ndlr : vendredi soir) et en tout cas, c'est le point sur lequel on va s'appuyer sur les semaines qui arrivent. »