Top 14 (J16) : Le Racing dans la douleur, Castres s'amuse

Un Urdapilleta record porte Castres

TOP 14 / 16EME JOURNEE

Vendredi 12 février 2021

Samedi 13 février 2021

Dimanche 14 février 2021

Samedi 27 février 2021

Troisième victoire de suite pour le Racing 92, qui a bien digéré ses deux défaites à domicile de janvier ! Les Franciliens se sont imposés 34-26 contre Lyon, après, une fois de plus, un match spectaculaire et riche en suspense. Ils se sont fait peur, mais ont fini par avoir le dernier mot grâce à François Trinh-Duc. Pourtant, rien ne laissait augurer un tel scénario après seize minutes de jeu, lorsque le Racing menait déjà 18-0 ! Teddy Baubigny avait en effet inscrit le premier essai du match à la 8eme minute, en interceptant une passe de Jean-Marc Doussain. Puis c'est Simon Zebo qui avait marqué trois minutes plus tard, dans le coin sur une passe d'Antoine Gibert. Mais les Racingmen se sont retrouvés à 14 suite au carton jaune reçu par Maxime Machenaud pour avoir empêché une libération rapide au sol, et Noa Nakaitaci en a profité pour marquer son premier essai de la partie, bien servi par Doussain (18-5). Puis l'ancien Clermontois a remis ça dix minutes plus tard, en bout de ligne après une passe du futur retraité Jonathan Wisniewski.. Après que Jean-Marc Doussain et Teddy Iribaren s'étaient répondu au pied à la reprise (27-18), Nakaitaci s'est offert un retentissant triplé, en marquant à la 62eme sur une passe de Clément Laporte (27-25). Et alors que le LOU a tout fait pour l'emporter dans les dernières minutes, avec notamment une tentative de drop de Wisniewski, c'est finalement le Racing qui a scellé sa victoire grâce à François Trinh-Duc, qui a intercepté une passe de ce même Wisniewski et a filé à l'essai ! Grâce à ce succès, les hommes de Laurent Travers sont deuxièmes en attendant le match de La Rochelle à Toulon, alors que le LOU reste septième, à quatre points du Top 6.Relancé par sa victoire contre le Stade Français, Montpellier espérait enchaîner face à Castres, une équipe qui va beaucoup mieux après avoir eu très peur en fin d'année 2020. Mais le MHR est passé complètement à côté de son match et s'est incliné 48-17 à Pierre-Fabre. Les Héraultais menaient pourtant 11-3 après vingt minutes grâce à un essai de Vincent Martin, servi par... le genou de Mickaël Capelli. Mais la machine castraise s'est mise en route, et notamment Benjamin Urdapilleta, qui a inscrit un essai à la 21eme après une chandelle de Geoffrey Palis. Puis Filipo Nakosi a permis à Castres de rentrer aux vestiaires en menant 23-17 après une accélération le long de la ligne. En deuxième mi-temps, Montpellier n'a pas existé et n'a d'ailleurs pas marqué le moindre point. Rory Kockott a inscrit un essai dès la reprise, en se montrant plus rapide que la concurrence sur le coup d'envoi d'Urdapilleta. L'Argentin a ensuite poursuivi son show, avec quinze points, dont les cinq de son propre essai, marqué à la 65eme après un ballon porté.A la 67eme, Baptiste Guillemin a parachevé la démonstration castraise avec un nouvel essai, après avoir été trouvé au pied par... Urdapilleta, sur un nuage ce samedi. Avec cette deuxième défaite de suite, le CO se donne de plus en plus d'air et n'est plus qu'à cinq points de la sixième place. En revanche, les choses se compliquent pour Montpellier, qui est certes toujours douzième avec cinq points d'avance sur Bayonne, mais l'Aviron a trois matchs de plus à jouer.– Pau : 31-9– Stade Français Paris : 44-6– Lyon : 34-26– Montpellier : 48-17Toulon – La RochelleBayonne – BriveAgen – Clermont