Top 14 (J16) : Le match Agen – Clermont incertain

Dernier du Top 14 avec quinze défaites en quinze matchs, le SU Agen espère décrocher une première victoire samedi (coup d'envoi à 17h00) contre Clermont, actuellement sixième, mais ce match de la 16eme journée de Top 14 n’est pas sûr d’avoir lieu. En effet, l’effectif clermontois, ainsi que le staff, ont dû passer un test coronavirus ce mercredi, selon les informations de La Montagne et de RMC, car l’un des joueurs est considéré comme cas contact. Les résultats seront connus mercredi soir ou jeudi matin, et la tenue de la rencontre dépendra de ces résultats. Les Clermontois ne se sont pas entraînés ce mercredi, mais il était de toute façon prévu que cette journée soit « off ». Rappelons que selon le protocole établi par la Ligue nationale de rugby, un match est reporté si trois joueurs du groupe professionnel sont testés positifs sur une période de sept jours glissants à la suite des tests virologiques RT-PCR réalisés.

Encore trois matchs en retard à jouer

Depuis le début de saison, de nombreuses rencontres de Top 14 ont dû être reportées pour cause de cas de coronavirus dans les équipes, que ce soit à Bayonne, Lyon, La Rochelle ou encore Montpellier. Mais l’annulation des deux dernières journées de la phase de poules de la Champions Cup a permis au calendrier du Top 14 de se mettre à jour. A ce jour, il reste encore trois matchs en retard à disputer : Toulon - Bayonne (14eme journée), La Rochelle – Toulouse (15eme journée), prévus le dernier week-end de février, et Bayonne – Agen (15eme), dont la date n’a pas encore été dévoilée. Agen - Clermont va peut-être s'ajouter à la liste. On en saura plus dans les prochaines heures.