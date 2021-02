Top 14 (J16) : La Rochelle met fin à l'invincibilité de Toulon à domicile

Deux essais pour La Rochelle, un pour Toulon

TOP 14 / 16EME JOURNEE

Vendredi 12 février 2021

Samedi 13 février 2021

Dimanche 14 février 2021

Samedi 27 février 2021

Cela faisait seize matchs, et quinze mois, que Toulon ne s'était plus incliné à domicile en Top 14. Mais la forteresse Mayol, certes moins impressionnante à huis clos, est tombée ce samedi soir, face à une impressionnante équipe de La Rochelle. Les Maritimes sont venus s'imposer 29-11 dans le Var et reviennent ainsi à égalité avec le Racing 92 à la deuxième place du classement, mais avec un match de plus à disputer par rapport aux Franciliens, face au leader toulousain., grâce à trois pénalités d'Ihaia West, contre deux de Sonatane Takulua.Mais les Jaune et Noir ont réussi à trouver l'ouverture en deuxième période à deux reprises. D'abord à la 47eme par Raymond Rhule, qui a inscrit son premier essai sous le maillot rochelais, dans le coin gauche, après une magnifique passe au pied de West (6-19, 48eme). Puis à la 79eme grâce à Samuel Lagrange, après un très beau jeu de passes de ses coéquipiers, dans l'axe, en avançant. Entretemps, Toulon, privé d'Eben Etzebeth depuis la mi-temps pour cause de protocole commotion, avait réussi à marquer un essai également, par Théo Dachary à la 64eme, après un bon travail des avants et un décalage de Ma'a Nonu côté gauche., avant de recevoir la semaine prochaine le Stade Français, extrêmement friable à l'extérieur. De son côté, Toulon reste sixième, avec quatre points d'avance sur Lyon, septième, avant de se rendre à Pau dans une semaine.– Pau : 31-9– Stade Français Paris : 44-6– Lyon : 34-26– Montpellier : 48-17Toulon –: 11-29Bayonne – BriveAgen – Clermont