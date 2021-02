Top 14 (J16) : Agen - Clermont reporté

TOP 14 / 16EME JOURNEE

Vendredi 12 février 2021

Samedi 13 février 2021

Dimanche 14 février 2021

Communiqué de la LNR :

C'était une possibilité, c'est désormais une certitude. La rencontre entre Agen et Clermont, prévue ce samedi à 17h00 pour le compte de la 16eme journée de Top 14, est reportée. Alors qu'un joueur de l'ASM a été déclaré "cas contact" en début de semaine, tous les joueurs et le staff clermontois ont passé un test coronavirus ce mercredi, et trois joueurs ont vu ce test s'avérer positif. Comme le veut le protocole de la Ligue nationale de rugby, qui stipule qu'un "match est reporté si trois joueurs du groupe professionnel sont testés positifs sur une période de sept jours glissants à la suite des tests virologiques RT-PCR réalisés", la rencontre n'aura donc pas lieu à la date prévueC'est d'ailleurs également lors de ce dernier week-end de février qu'auront lieu deux autres matchs en retard du Top 14 : Toulon - Bayonne (14eme journée) et La Rochelle - Toulouse (15eme journée). Une dernière rencontre reportée pour cause de cas de coronavirus sera à reprogrammer : Bayonne - Agen (15eme journée).Toulouse - PauBordeaux-Bègles - Stade FrançaisRacing 92 - LyonCastres - MontpellierToulon - La RochelleBayonne - BriveReporté au 27 février : Agen - Clermont"A la suite de plusieurs cas positifs à la Covid-19 déclarés au sein de l'effectif de l'ASM Clermont Auvergne, et après avis de la commission d'expertise Covid-19, le Bureau de la Ligue Nationale de Rugby saisi en urgence a pris la décision de reporter au samedi 27 février 2021 à 14h45 (CANAL+) la rencontre SU Agen Lot-et-Garonne / ASM Clermont Auvergne comptant pour la 16ème journée de TOP 14."