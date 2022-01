Top 14 (J15) : Toulon ne jouera pas contre La Rochelle selon le président du RCT

La rencontre de Top 14 censée opposer Toulon à La Rochelle aura-t-elle bien lieu ce samedi 8 janvier à 17h00, du côté de Mayol, comme c'était initialement prévu ? Rien n'est moins sûr. Surtout depuis ce mercredi et la toute dernière interview accordée par Bernard Lemaître, l'actuel président du club varois, au quotidien sportif français L'Equipe. Au sujet de ce fameux match, le dirigeant français s'est ainsi montré particulièrement clair : "Non, nous ne jouerons pas. Nous suivons les règles, nous avons adressé tous les rapports imaginables sur notre situation sanitaire et l'indisponibilité de nos joueurs. Nos derniers envois datent de ce midi (mercredi). Un tableau qui montre que nous ne disposons que de quatre joueurs de première ligne alors qu'il en faut six selon les règles. Si jamais on me dit « débrouillez-vous, faites jouer les juniors », je dirais non ! J'en accepte les conséquences mais on ne fera pas n'importe quoi."

"Je n'engage pas ma responsabilité là-dedans"

De nombreux joueurs absents avec donc cette première ligne particulièrement problématique : "On ne peut pas nous demander de jouer. Le règlement nous met dans la position de ne pas jouer. Je sais que la Ligue voudrait absolument qu'on joue, motivée par l'absence de dates disponibles dans le calendrier, par Canal+, etc. Mais je ne vais pas faire jouer en première ligne des juniors face à des internationaux de La Rochelle. Je le refuse, je n'engage pas ma responsabilité là-dedans." Actuellement, l'effectif du onzième du classement du championnat de France de Top 14 se trouve décimé par de très nombreux cas positifs au coronavirus, et même plus précisément au variant Omicron : "Certains sont très fatigués. D'autres dont les symptômes se poursuivent au-delà des trois-quatre jours initiaux. Certains n'étaient pas positifs et le sont depuis ce matin. Entre la semaine dernière et la situation d'aujourd'hui nous avons un total de 26 joueurs inaptes, ça fait beaucoup !"