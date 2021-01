Top 14 (J15) : Mission accomplie pour Paris

Castres n'a pas existé

TOP 14 / 15EME JOURNEE

Vendredi 29 janvier 2021

Samedi 30 janvier 2021

Dimanche 31 janvier 2021

Les quatre premiers matchs de cette 15eme journée de Top 14 avaient été riches en suspense, avec des victoires par un ou deux points d'écart. Cela n'a pas été le cas du match de clôture, bien moins spectaculaire, mais qui a permis au Stade Français de remplir la mission qu’il s’était fixée en battant Castres avec le bonus offensif : 29-9. Sous une pluie battante,De retour de blessure, le troisième ligne international a marqué dans le coin droit après un travail sur toute la largeur du terrain de ses coéquipiers.De longues minutes auparavant, c’est Pablo Matera, à la 30eme, qui avait inscrit le premier essai du match, le premier de sa carrière en Top 14, en s’arrachant au sein de la défense castraise. Le CO, pourtant troisième meilleure équipe du championnat à l’extérieur mais qui n’a plus gagné dans la capitale depuis 2001, a eu très peu d’occasions d’essais lors de cette partie, et a été dominé en mêlée. Les Castrais n’ont d’ailleurs marqué leurs points que sur pénalités, grâce à Benjamin Urdapilleta, qui vient de prolonger son contrat. Ils ont réussi à tenir jusqu’à 19-9 à la 75eme, avant de craquer en fin de match. Car avant d’inscrire l’essai du bonus, Sekou Macalou en avait déjà marqué un à la 76eme minute, en ramassant un ballon relâché par Baptiste Delaporte avant de filer dans l’en-but dans le coin gauche.Quant aux Castrais, ils rentrent bredouilles de la capitale et restent onzièmes, avec sept points d’avance sur Montpellier, barragiste, avant de recevoir Bayonne dans une semaine, l’équipe qui suit le CO au classement.Montpellier –: 24-26Clermont –: 36-37Lyon –: 17-18– Toulon : 25-23– Castres : 29-9Bayonne – AgenLe Rochelle – Toulouse