Top 14 (J15, match en retard) : Victoire bonifiée pour Toulouse face à Montpellier

Toulouse sort de la période doublons avec le sourire. Pour leur tout dernier match en retard disputé sans leurs internationaux, les champions de France en titre ont permis à leurs supporters de conserver le sourire que le Grand Chelem remporté par le XV de France avait mis ce samedi sur leur visage. Et il ne fallait pas être en retard au Stade Ernest-Wallon, car Juan Cruz Mallia était pressé d’en découdre. A l’issue d’une remontée de balle sur près de 80 mètres initiée par Zack Holmes, le centre argentin est allé aplatir le premier essai de la rencontre dès la première minute. Les Héraultais, leader du Top 14, ont pensé avoir réagi de la meilleure des manières à la conclusion des dix premières minutes. Mais l’essai de Louis Foursans consécutif à un jeu au pied à ras-de-terre d’Yvan Reilhac a été invalidé par l’arbitre. Sur cette action, Jan Serfontein s’est rendu coupable d’un en-avant qui a annulé les efforts de ses coéquipiers. C’est finalement Toulouse qui a corsé l’addition au quart d’heure de jeu avec Zack Holmes qui, après avoir manqué la transformation de l’essai, a bonifié une faute de la défense des Cistes sous leur poteaux.

Médard inoxydable

Après avoir vu un essai lui glisser des doigts, Louis Foursans est parvenu à débloquer le compteur du MHR quatre minutes plus tard. Les deux équipes ont ensuite envoyé du jeu mais se sont montrées trop imprécises pour faire bouger le score avant la mi-temps. Mais, comme à l’entame du premier acte, les Toulousains ont frappé fort d’entrée lors du deuxième. Quatre minutes après la reprise, Maxime Médard a inscrit son 90eme essai en Top 14. Après une percée d’Emmanuel Meafou consécutive à une perte de balle héraultaise, les Toulousains ont bien joué le coup et profité du décalage dans la défense du MHR pour envoyer leur arrière à dame. Dans la foulée et alors que Zack Holmes a manqué la transformation, Maxime Médard a dû céder sa place à Lucas Tauzin sur protocole commotion. Le buteur toulousain s’est repris à la 55eme minute pour creuser l’écart avant que Martin Page-Relo n’y aille de son essai. En contre après avoir récupéré le ballon au milieu du terrain, les Toulousains ont faut reculer les Montpelliérains. Dimitri Delibes a alors décalé son demi de mêlée pour l’envoyer dans l’en-but.

Toulouse a fini en trombe

Ne voulant pas sombrer dans cette rencontre, les joueurs de Philippe Saint-André ont immédiatement haussé le ton et mis en difficulté le rideau défensif du Stade Toulousain. A l’issue d’une longue séquence de possession Robert Rodgers a forcé le passage pour aplatir le premier essai des Cistes dans cette rencontre. Les deux équipes ont alors ouvert leur banc et les hommes d’Ugo Mola se sont mis en quête du bonus offensif que la réalisation héraultaise leur a arraché. La libération est venue à quatre minutes du terme de la rencontre par Lucas Tauzin. Arrivé au soutien de Dimitri Delibes sous les poteaux, le centre est allé à l’essai et a libéré le public d’Ernest-Wallon, au sein duquel certains internationaux dont Romain Ntamack ont pris place. Une victoire à cinq points qui a été assurée sur la dernière action grâce à Baptiste Germain. Le demi de mêlée est allé conclure de manière opportuniste une nouvelle séquence de possession de son équipe. En attendant le retour de ses nombreux internationaux, Toulouse termine cette séquence particulière sur un succès net et bonifié (35-10) qui permet au champion de France de reprendre place dans les six premiers du classement. Montpellier, battu pour la deuxième fois en trois matchs, manque l’occasion de consolider sa place de leader du Top 14 et conserve deux points d’avance sur Bordeaux-Bègles.



TOP 14 / 15EME JOURNEE

Samedi 8 janvier 2022

Castres - Stade Français : 15-9

Biarritz - Perpignan : 23-25

Brive - Bordeaux-Bègles : 19-22

Lyon - Pau : 35-10

Racing 92 - Clermont : 33-28



Samedi 19 mars 2022

Toulon - La Rochelle : 41-11



Dimanche 20 mars 2022

Toulouse - Montpellier : 35-10