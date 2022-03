Top 14 (J15, match en retard) : Toulon se rassure en dominant La Rochelle

Toulon retrouve un grand sourire ! Alors que le club varois est englué dans la lutte pour le maintien, les joueurs de Franck Azéma ont profité de la réception de La Rochelle pour signer une de leurs meilleures performances de la saison. Jouant contre le vent en début de match, les Toulonnais ont peiné mais c’est bien Louis Carbonel qui a ouvert le score peu avant le quart d’heure de jeu. Le demi d’ouverture du RCT a bonifié une faute en mêlée d’un futur joueur du club de la Rade, Dany Priso. Dans la foulée, le numéro 10 varois a vu celui qui va le remplacer l’été prochain, Ihaia West, manquer la cible avec un tir trop croisé depuis la droite du terrain. Louis Carbonel, quant à lui, n’a pas tremblé pour faire passer le ballon entre les perches à 53 mètres. Dans la foulée, Duncan Paia’aua a profité d’une erreur de Romain Sazy pour récupérer le ballon puis faire parler sa pointe de vitesse pour aplatir le premier essai de la rencontre. Sur le renvoi, les Rochelais ont poussé la défense toulonnaise à la faute.

Kolbe enfin décisif

Ihaia West a pu débloquer le compteur de sa formation puis Louis Carbonel lui a répondu pour rétablir l’écart de treize points entre les deux équipes peu avant la demi-heure de jeu. Les dernières minutes du premier acte a vu les deux buteurs continuer à se répondre. A l’entame de la deuxième période, les joueurs du RCT ont maintenu leurs adversaires sous pression et Jiuta Wainiqolo a cru donner plus d’ampleur à l’avantage de son équipe. Toutefois, le Fidjien a été vu en train de ramper sur l’action et l’essai a été logiquement annulé. Sur l’action suivante, les Maritimes ont relevé la tête grâce à Eneriko Buliruarua. Le centre a été parfaitement lancé par Tawera Kerr-Barlow après une touche à cinq mètres de l’en-but du RCT et n’a pas laissé passer l’occasion. Il n’en fallait pas moins pour réveiller les joueurs de la Rade et le public du Stade Mayol a enfin pu voir ce qu’il attendait depuis de longs mois. La 54eme minute de cette rencontre restera le moment du premier essai toulonnais de Cheslin Kolbe. A l’issue d’une longue séquence collective, le Sud-Africain a trouvé un espace dans le rideau défensif rochelais pour aplatir en coin.

Toulon n’a pas dit adieu à la phase finale

Et ce n’était pas fini pour le champion du monde 2019. Alors que Louis Carbonel a ajouté trois points au pied, Cheslin Kolbe a signé son doublé à sept minutes de la fin du match. Après un dégagement imprécis d’Ihaia West, Louis Carbonel a donné le ballon au Springbok qui, après avoir joué au pied pour lui-même, a piégé la défense de La Rochelle pour aller aplatir. Le RCT avait alors besoin d’un essai pour prendre le point de bonus offensif et les Maritimes ont fini le match à quatorze après le carton jaune reçu par Paul Boudehent pour une faute d’anti-jeu. C’est Aymeric Luc qui a libéré son équipe à deux minutes du terme de la rencontre. L’arrière toulonnais est venu conclure une action initiée en touche et une passe dans le bon tempo de Louis Carbonel. Avec cette très nette victoire à cinq points (41-11), Toulon distance un peu plus Perpignan dans la course au maintien et revient à huit points de l’actuel dernier qualifié pour la phase finale, La Rochelle. Des Maritimes qui ont laissé passer l’occasion de consolider leur place dans le haut du tableau.



TOP 14 / 15EME JOURNEE

Samedi 8 janvier 2022

Castres - Stade Français : 15-9

Biarritz - Perpignan : 23-25

Brive - Bordeaux-Bègles : 19-22

Lyon - Pau : 35-10

Racing 92 - Clermont : 33-28



Samedi 19 mars 2022

Toulon - La Rochelle : 41-11



Dimanche 20 mars 2022

21h05 : Toulouse - Montpellier