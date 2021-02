Top 14 (J15) : Les réactions après Stade Français - Castres Olympique

Gonzalo Quesada, entraîneur du Stade Français

« C'était pour nous un match très important. Ces deux défaites (Toulouse et Toulon), elles nous ont fait... Bon, même si elles pouvaient arriver parce qu'on sait qu'on est, comme on a dit, pas encore au niveau de Toulon et Toulouse. Mais forcément, des fois, ça fait qu'il y a un peu de remise en question, des fois trop de remises en question. Donc, c'est important pour nous, dans un match qu'on avait préparé toute la semaine, plutôt pour jouer à 14h45. On avait regardé la météo, on avait un plan de jeu vis-à-vis de ce match et de cet adversaire. Sur notre terrain synthétique, on avait un plan, un peu. En fin de semaine, on a su qu'on jouait le soir et que le soir, il allait pleuvoir. Donc, il a fallu s'adapter. On a dû faire des changements, aussi de dernière minute aujourd'hui (ndlr : dimanche) parce que (Vasil) Kakovin s'est fait mal au pied, hier (ndlr : samedi) sur la dernière touche et la mise en place. Je pense que dans tout ce contexte-là, avec un match très difficile, avec un Castres dont on savait qu'il venait chercher quelque chose ici, je suis très satisfait de la maîtrise qu'on a eue dans ce match. Rien n'a été parfait, il y a eu des imprécisions, logique vis-à-vis des conditions de jeu, mais je pense qu'on a su construire cette victoire et on a su surtout aller chercher un point de bonus, sur un match qui n'était pas évident du tout. A dix minutes de la fin, ce point de bonus, il était loin d'être évident. »



« Non, pas surpris. Ce n'est pas un secteur que l'on avait visé et je ne suis pas surpris non plus. On a une mêlée plus que correcte depuis le début de la saison. C'est vrai que l'on a travaillé toute la semaine, avec Kakovin à gauche et Mavinga qui allait rentrer en deuxième mi-temps, donc c'était bien de voir que même avec lui, ça s'est bien passé. On avait Marcos Kremer, qui peut jouer autant troisième ligne que deuxième ligne, mais c'était son premier match en deuxième ligne. Mais on sait aussi sa capacité de pousser. Quand tu as Maestri et Kremer, Gabrillagues, De Giovanni... On a des deuxièmes lignes qui donnent tout dans ce secteur-là. Donc je dirais, pas surpris mais très content et que je pense que cette certaine domination en mêlée, c'est certainement une des grosses clés du match et de la victoire ce soir. »



« Je suis très content du retour de Sekou (Macalou), mais je suis encore plus content du retour de Stéphane Clément, qui a beaucoup galéré cette saison et qui a dû subir plusieurs déceptions avant d'enfin avoir sa feuille de match. Aujourd'hui, il était 24eme. Et avec la blessure, hier, de Kakovin, il a pu jouer. On pensait sincèrement que c'était une semaine trop tôt par rapport à sa récupération. Il nous a prouvé qu'il était prêt. Il nous l'avait dit, il l'a accompli. Donc, désolé, je pense que vous allez dire beaucoup de bien de Sekou et Sekou a fait un retour remarquable. Il a fait une semaine d'entraînement et il est déjà à ce niveau-là, donc ça nous fait du bien, mais je pense que pour l'équipe, le retour de Sekou, c'était très bien, mais c'était encore plus important le retour de Stéphane Clément, et on est tous très content de le revoir sur le terrain. »