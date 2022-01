Top 14 (J15) : Le Racing renoue avec la victoire

Si le premier match de cette 15eme journée de Top 14, entre Castres et le Stade Français, n'a pas été riche en spectacle (0 essai), ce ne fut pas le cas du dernier, entre le Racing 92 et Clermont ! A l'issue d'une rencontre à sept essais, les Franciliens se sont imposés 33-28 et mettent ainsi fin à leur série de quatre défaites en Top 14, eux qui n'avaient plus gagné depuis le 31 octobre contre Toulouse. Les deux équipes se sont rendu coup pour coup tout au long de la partie, et notamment en première mi-temps, où Clermont est rentré aux vestiaires en menant 15-19. Dès la 4eme minutes, les Auvergnats ont ouvert le score grâce à Damian Penaud. Après un coup de pied de Camille Lopez, Virimi Vakatawa a pensé se saisir du ballon mais l'a relâché et Penaud en a profité pour marquer, récompensant ainsi le bon début de match de l'ASM (0-5). George Moala a corsé l'addition à la 21eme, tout en puissance à gauche du poteau (3-12), mais la rencontre s'est emballée ensuite, avec un essai du Racing signé Maxime Machenaud (24eme), qui a joué une pénalité à 10m de la ligne très rapidement et est allé marquer tout seul (10-12), puis un essai d'Etienne Fourcade deux minutes plus tard. Sur le renvoi, Camille Lopez a tapé vers le coin gauche, Wenceslas Lauret n'a pas réussi à attraper le ballon et le talonneur en a profité pour aller marquer (10-19). Quatre minutes avant la sirène, Teddy Thomas, qui jouait son 100eme match sous le maillot du Racing (Imhoff, malade avait déclaré forfait et a été remplacé par Taofifenua), a marqué dans le coin droit, après une touche côté gauche et une belle passe de Finn Russell en bout d'alignement (15-19, mt).

Aucun essai pour Clermont en deuxième mi-temps

TOP 14 / 15EME JOURNEE

Samedi 8 janvier 2022

Après cette première mi-temps un peu folle, la deuxième a été un peu plus calme, avec "seulement" deux essais marqués. Alors que le Racing était passé devant grâce à deux pénalités de Maxime Machenaud (21-19, 50eme), Clermont a repris les commandes grâce au pied de Morgan Parra (21-22, 56eme).Morgan Parra a marqué la pénalité synonyme de bonus défensif à la 79eme, mais les Auvergnats n'ont pas cherché à aller gagner à tout prix. C'est donc une septième victoire cette saison pour le Racing, huitième à six points de la sixième place. Clermont est juste devant, avec quatre points d'avance.- Stade Français : 15-9Biarritz -: 23-25Brive -: 19-22- Pau : 35-10- Clermont : 33-28